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Посещаемость стриминговых платформ выросла на 50%

Посещаемость стриминговых платформ выросла на 50%

Фото: пресс-служба МегаФон

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Сегмент стриминга в России переживает бурный рост — в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в 1,5 раза. Теперь конкуренцию Twitch здесь составляют китайский Trovo и новичок рынка — российский VK Play. При этом финансово поддерживают стримеров в основном миллениалы — они составляют почти половину всей аудитории донатных сервисов, выяснили эксперты МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Наиболее востребованной платформой для стримеров все еще остается Twitch. За год его российская аудитория выросла на 24%, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Второе место занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя ее российская аудитория и просела на треть за прошедший год.

Замыкает тройку лидеров VK Play — сервис, запущенный только в апреле 2022 года, уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга, свидетельствуют данные МегаФона.

Основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров к миллениалам. Если в 2022 году абоненты 17-25 лет составляли 48% от всех посещений, то теперь их доля сократилась до 44,5%. А на первое место вырвались миллениалы (25-35 лет) — их 47% против 40% годом ранее. Третий значимый сегмент для стриминга — абоненты в возрасте 35-45 лет, их доля составляет на сегодня около 8%.

Миллениалы также чаще других финансово поддерживают любимых стримеров — именно они составляют сегодня 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры занимают здесь долю в 35%.

Самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru. В целом аудитория российских донатных сервисов за год увеличилась втрое.

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