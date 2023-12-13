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Пользователи ВТБ Онлайн смогут записывать голосовые сообщения в чате

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ВТБ запустил новую опцию в чате ВТБ Онлайн – запись голосовых сообщений с автоматическим переводом голоса в текстовый формат. Это сделает диалог с чат-ботом и оператором проще и быстрее, в частности, для клиентов ВТБ с инвалидностью. Опция доступна в приложении на Android, а также в веб-версии ВТБ Онлайн для пользователей с устройствами на iOS и Android.

«Чат-бот ВТБ Онлайн незаменим для банка с точки зрения помощи в консультировании. Он знает ответы на вопросы более чем по 1600 тематикам о продуктах и работе банка. Мы постоянно добавляем новые функции, чтобы чатом было удобнее пользоваться, и теперь каждый пользователь сможет в нем легко отправить вопрос в чате, нажав на одну кнопку и записав голосовое сообщение. Уверены, эта опция поможет как можно большему количеству людей управлять финансами, в том числе слабовидящим клиентам, для которых набор текста может быть неудобен», – подчеркнул Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.


Для записи голосового сообщения пользователю необходимо войти в ВТБ Онлайн и нажать на «Чат» в нижнем меню, после этого откроется переписка. Справа рядом с полем для ввода текста нажать и удерживать кнопку микрофона: проговорить свой запрос и отпустить кнопку – сообщение будет отправлено. При желании можно прослушать сообщение или нажать на иконку с буквами рядом с записью голосового сообщения, и сервис мгновенно покажет его в виде текста.


Чат-бот в ВТБ Онлайн, помимо консультаций, помогает проверить лимиты на снятие денег со счетов и на переводы, сменить ПИН-код к карте, заблокировать и разблокировать, а также закрыть карту, найти ближайший банкомат, заказывать наличные для получения в офисе, делать переводы через СБП, делиться данными о мошенниках и многое другое. Теперь в чате можно изменить цветовую тему. В меню помимо раздела «Обращения» появилась медиагалерея, статусы бота и оператора. Также меню можно использовать для звонка в банк или сохранения истории переписки. Сервис стабильно входит в тройку лучших чат-ботов мобильных банков, по версии Markswebb. Эксперты консалтингового агентства отметили в ежегодном отчете Chatbot Rank 2023, что у чат-бота ВТБ лучший интерфейс на рынке. Также в рейтинге компании Naumen ВТБ стал победителем сразу в двух номинациях: «Банк с лучшими чат-ботами» и «Банк с лучшим обслуживанием в неавторизованных каналах».

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000

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