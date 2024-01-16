Получайте зарплату и пользуйтесь привилегиями
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Сегодня у жителей Казани есть возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная» и получения всех преимуществ программы лояльности банка.
Банк предлагает особые условия по кредитам и вкладам для тех, кто получает зарплату на карту или счёт Сбера:
повышенный процент по вкладам и счетам;
ставка по ипотеке ниже;
ставка по кредиту ниже;
сервис «Деньги до зарплаты».
Сделайте карту зарплатной в мобильном приложении СберБанк Онлайн:
1. Откройте приложение СберБанк Онлайн
Введите «Сделать карту зарплатной» в поиске → выберите счёт, на который хотите получать зарплату. Или в настройках карты или счёта нажмите «Сделать зарплатным».
2. Оформите заявление
Банк автоматически сформирует готовое заявление с реквизитами. Также вы можете заполнить заявление самостоятельно.
3. Распечатайте и подпишите заявление
Передайте заявление в бухгалтерию. После первой выплаты вам откроются бонусы и привилегии зарплатного клиента.
Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893