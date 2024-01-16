Получайте зарплату и пользуйтесь привилегиями

Сегодня у жителей Казани есть возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная» и получения всех преимуществ программы лояльности банка.

Банк предлагает особые условия по кредитам и вкладам для тех, кто получает зарплату на карту или счёт Сбера:

повышенный процент по вкладам и счетам;

ставка по ипотеке ниже;

ставка по кредиту ниже;

сервис «Деньги до зарплаты».

Сделайте карту зарплатной в мобильном приложении СберБанк Онлайн:

1. Откройте приложение СберБанк Онлайн

Введите «Сделать карту зарплатной» в поиске → выберите счёт, на который хотите получать зарплату. Или в настройках карты или счёта нажмите «Сделать зарплатным».

2. Оформите заявление

Банк автоматически сформирует готовое заявление с реквизитами. Также вы можете заполнить заявление самостоятельно.

3. Распечатайте и подпишите заявление

Передайте заявление в бухгалтерию. После первой выплаты вам откроются бонусы и привилегии зарплатного клиента.