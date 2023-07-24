Полтора миллиона самозанятых России выбрали Сбер

Количество пользователей сервиса Сбера для самозанятых «Своё дело» превысило 1,5 млн человек.

По данным регистраций в сервисе, чаще всего самозанятые работают в строительстве и ремонте (22,9%), ИТ (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%).

Больше всего зарегистрированных самозанятых живут в Москве (20,4%), Санкт-Петербурге (7,3%), Московской области (6,6%), Краснодарском крае (4,8%) и Свердловской области (3,2%). Средний возраст самозанятого — 34 года, мужчин и женщин примерно поровну.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Полтора миллиона россиян оформили самозанятость в Сбере. Наш сервис не только упрощает оплату налогов на профессиональный доход, но и предоставляет удобные решения для ведения своего дела. 89% потребителей услуг самозанятых — физические лица. Треть из них работают с постоянными клиентами, а большинство новых клиентов приходят по рекомендации друзей и знакомых. Самый популярный способ оплаты услуг — перевод на карту».

С июня 2023 года все самозанятые страны могут зарегистрировать свой бренд (название, слоган, логотип). Это позволит им продавать свою продукцию на маркетплейсах и торговать собственной франшизой. Практика показывает, что бизнес с узнаваемым брендом стоит дороже. К тому же под залог товарного знака можно получить льготный кредит. Бренд можно передать по наследству, а если его будет незаконно использовать другой предприниматель — можно получить компенсацию до 5 млн рублей.