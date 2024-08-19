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Половина жителей Татарстана во время отпуска предпочитают смотреть кино

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МТС, цифровая экосистема, провела исследование, как татарстанцы и жители других российских регионов проводят отпуск. По итогам опроса аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что идеальный отпуск в представлении большинства жителей региона длится больше 14 дней, а 46% опрошенных признались, что просмотр фильмов - их любимый вид досуга во время отдыха.

43% опрошенных жителей Татарстана заявили, что до конца 2024 года планируют отправиться в отпуск. 5% признались, что не были в отпуске и не планируют его до конца года. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в этом году.

39% татарстанцев рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 36% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 15% – 3-7 дней, а 11% жителей региона хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Среди любимых занятий во время отпуска татарстанцы назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 46% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

По данным аналитиков KION, самыми популярными фильмами и сериалами на KION за первую половину лета стали российские картины:

Курортная комедия «Убойный отпуск» (18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой.

«Жизнь по вызову» (18+) — культовая драма с Павлом Прилучным.

Комедийная драма о родителях «Первый класс» (18+) с Аней Чиповской и Никитой Ефремовым.

«Обоюдное согласие» (18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной.

Скринлайф-триллер «Я иду играть» (18+) с Анной Потебней и Тимофеем Елецким.

Также жители Татарстана поделились своими планами на отпуск. 38% рассказали, что проведут его на пляже, у 21% отпуск будет познавательным, у 15% – дачным, у 13% – активным, 8% татарстанцев займутся здоровьем. Еще 6% жителей республики выбрали другой тип отдыха.

В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. ТОП-5 популярных направлений замыкает Татарстан с 4% доли от всех онлайн-бронирований до конца года. Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край – на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований. Второе место делят Санкт-Петербург и Москва – в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов, на четвертом месте - Калининградская область с долей бронирований 6%. Средний по стране чек на размещение, по данным МТС Travel, составляет 6 000 рублей в сутки на двоих.

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