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Половина новых автомобилей в России продается в кредит

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По итогам января-августа более 51% всех новых машин в России физлица купили с привлечением автокредита. Этот показатель значительно превышает уровень за аналогичный период прошлого года (40,1%). Несколько «охладить» сегмент в четвертом квартале может ужесточение политики регулятора и рост ставок. Такую оценку дали эксперты ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

В сегменте новых машин, где общий уровень цен корректируется активнее, автозаемщики традиционно проводят наибольшее количество кредитных сделок. По данным ВТБ, в августе с использованием заемных средств россияне приобрели около 47% новых автомобилей, что превышает показатели по итогам 2022 года (43,6%) и рекордного уровня 2021-го (43,4%). Максимальные значения фиксировались в январе и июле – тогда эта доля превышала 65% и 57% соответственно.

В сегменте машин с пробегом наблюдается еще более выраженная динамика за счет роста доли автодилеров в данном сегменте. По итогам августа здесь доля кредитных сделок составила 10%, что соответствует среднему значению в январе-августе, но в то же время значительно превышает средний показатель за 2022 год в размере 6%. При этом на фоне общего роста рынка автокредитования в августе абсолютные продажи в сегменте увеличились в 2 раза к показателям 2022 года.

«В 2023 году спрос россиян на автомобили восстановился, что сразу же отразилось на динамике рынка кредитов, которые сегодня выступают основным инструментом покупки. Помимо отложенных сделок и господдержки, фактором роста стало расширение ассортимента на фоне перезапуска отечественного производства и поступления китайских брендов. Весомый вклад внесли и профессиональные участники рынка – дилеры, которые взяли на себя роль флагмана во вторичном сегменте, а также банки, запустившие новые финансовые инструменты для покупки машин с пробегом, например, автокредиты наличными. Комплексная поддержка россиян обеспечила рынку рекордные выдачи, которые уже на 85% превышают уровень 2021 года», – прокомментировал зам.начальника управления «Автокредитование» ВТБ Константин Снегирев.

Он добавил, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может «охладиться». Тем не менее, за счет роста среднего «чека» на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными. По оценке ВТБ, в сентябре -декабре продажи автокредитов могут достичь 500 млрд рублей, составив треть годового объема.

По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат – порядка 1,5 трлн рублей продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.

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