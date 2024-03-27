Политолог оценил поддержку банками клиентов в приграничных территориях

Владимир Шаповалов: с начала СВО Сбер поддержал жителей приграничных территорий

Трагедия в «Крокус Сити Холл» и обстрелы приграничных территорий страны продемонстрировали единство российского общества и готовность прийти на помощь. Сотни тысяч людей откликнулись на горе и страдания попавших в беду соотечественников. Так политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов прокомментировал «Ленте.ру» помощь пострадавшим не только в теракте в «Крокус Сити Холл», но и в ходе обстрелов и атак в приграничных регионах Российской Федерации.

«Важно отметить, что ключевую роль в помощи пострадавшим и их семьям играет российский бизнес, своими действиями возрождая лучшие традиции благотворительности и милосердия отечественного предпринимательства. Отдельно хотелось бы отметить инициативы Сбербанка. С первых дней СВО крупнейший отечественный банк распространил программу поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях на своих клиентов из приграничных регионов, Белгородской и Курской областей, потерпевших или погибших от военных действий неприятеля», — заявил политолог.

Шаповалов отметил, что Сбербанк не афишировал свою позицию. По его мнению, эти действия, полностью соответствующие этическим принципам и исторически сложившимся традициям отечественных благотворителей и меценатов, достойны самых высоких слов благодарности.

В Сбербанке с 2019 года действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, потопы, авиакатастрофы). С 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и пострадавших, погибших при СВО. Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных террористических действий в приграничных территориях.

«В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы», — сообщил крупнейший российский банк.

Политолог обратил внимание на то, что десятки российских банков, включая все ведущие финансовые учреждения страны, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Почта банк, «Урассиб», «Тинькофф» пришли на помощь жертвам терактов. Среди инструментов поддержки — списание задолженности по кредитам погибшим и пострадавшим, членам их семей, реструктуризация, кредитные каникулы, дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки.

«Помощь оказывается не только жертвам теракта в Красногорске, но также жителям приграничных регионов, пострадавшим от действий киевского режима. Такая политика отечественных банков подтверждает то, что в России в полной мере сформировался социально ответственный бизнес, для которого помощь соотечественникам является нормой», — подчеркнул эксперт.

Банк «ДОМ.РФ», МТС Банк, ПСБ, МКБ, «Ингосстрах-банк», «Русский стандарт», «Ак-барс», Совкомбанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» также пообещали списать задолженность всех пострадавших с разными дополнительными условиями