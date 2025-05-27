Покупку нового автомобиля рассматривают только 23% татарстанцев

МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech изучили потребительское поведение татарстанцев и жителей других российских регионов при покупке автомобилей. Больше всего желающих купить новую машину оказалось в Южном федеральном округе – 26% респондентов, в Приволжском – 23% и в Уральском – 21%. Автомобили с пробегом чаще выбирают в Дальневосточном – 95% и Северо-Кавказском федеральных округах – 93%.

На вопрос «есть ли у вас автомобиль» положительно ответили 39% респондентов; планируют приобретать машину 28% опрошенных, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. 67% респондентов копят собственные средства на покупку автомобиля. Брать кредит готовы только 20% опрошенных, а еще 11% рассматривают способ покупки по трейд-ин с доплатой. Каждый третий участник опроса не планирует приобретать и не имеет на данный момент автомобиль.

Большинство (77%) опрошенных татарстанцев, которые планируют покупку автомобиля, будут брать подержанный автомобиль, и только 23% рассчитывают приобрести новое авто. Покупку автомобиля со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет рассматривают 39% респондентов из Приволжского федерального округа, чуть меньше – 35% – присматриваются к машинам старше 5 лет. Следующие по популярности среди татарстанцев и жителей других регионов ПФО – машины от 1 до 3 лет – их готовы купить 24% опрошенных. И только 2% участников опроса рассматривают подержанные автомобили не старше одного года.

«Рост стоимости автомобилей на фоне общей экономической ситуации, высокая кредитная ставка и уход с российского рынка привычных марок автомобилей заставляют россиян рассматривать рынок автомобилей с пробегом. Для продавцов это сигнал о том, что выход на покупателей новых автомобилей становится все более сложным и требует рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщения на узкую целевую аудиторию, например, с помощью сегментов, собранных на базе Big Data», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

По результатам опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech, при выборе автомобиля с пробегом, хорошее состояние важно для 88% респондентов, доступная цена – для 82% и маленький пробег – для 45% опрошенных. Желаемая марка и желаемая комплектация набрали всего 36% и 20% соответственно.

Эксперты МТС AdTech также проанализировали основные источники информации, которые россияне изучают перед покупкой подержанного автомобиля. Сайты сервисов для покупки и перепродажи автомобилей смотрят 56% респондентов. Автомобильные форумы и блоги, сайты автомобильных СМИ – 44%. На официальные сайты автодилеров в раздел трейд-ин заходят 43% опрошенных, 38% смотрят автомобильные обзоры на видеоплатформах YouTube, RUTUBE, VK видео. Мобильные приложения для покупки и перепродажи автомобилей изучают 29% респондентов, 16% читают информацию в телеграм-каналах об автомобилях.