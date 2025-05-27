Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Покупку нового автомобиля рассматривают только 23% татарстанцев

МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Подписаться на Дзен.канал

МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech изучили потребительское поведение татарстанцев и жителей других российских регионов при покупке автомобилей. Больше всего желающих купить новую машину оказалось в Южном федеральном округе – 26% респондентов, в Приволжском – 23% и в Уральском – 21%. Автомобили с пробегом чаще выбирают в Дальневосточном – 95% и Северо-Кавказском федеральных округах – 93%.

На вопрос «есть ли у вас автомобиль» положительно ответили 39% респондентов; планируют приобретать машину 28% опрошенных, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. 67% респондентов копят собственные средства на покупку автомобиля. Брать кредит готовы только 20% опрошенных, а еще 11% рассматривают способ покупки по трейд-ин с доплатой. Каждый третий участник опроса не планирует приобретать и не имеет на данный момент автомобиль.

Большинство (77%) опрошенных татарстанцев, которые планируют покупку автомобиля, будут брать подержанный автомобиль, и только 23% рассчитывают приобрести новое авто. Покупку автомобиля со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет рассматривают 39% респондентов из Приволжского федерального округа, чуть меньше – 35% – присматриваются к машинам старше 5 лет. Следующие по популярности среди татарстанцев и жителей других регионов ПФО – машины от 1 до 3 лет – их готовы купить 24% опрошенных. И только 2% участников опроса рассматривают подержанные автомобили не старше одного года.

«Рост стоимости автомобилей на фоне общей экономической ситуации, высокая кредитная ставка и уход с российского рынка привычных марок автомобилей заставляют россиян рассматривать рынок автомобилей с пробегом. Для продавцов это сигнал о том, что выход на покупателей новых автомобилей становится все более сложным и требует рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщения на узкую целевую аудиторию, например, с помощью сегментов, собранных на базе Big Data», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

По результатам опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech, при выборе автомобиля с пробегом, хорошее состояние важно для 88% респондентов, доступная цена – для 82% и маленький пробег – для 45% опрошенных. Желаемая марка и желаемая комплектация набрали всего 36% и 20% соответственно.

Эксперты МТС AdTech также проанализировали основные источники информации, которые россияне изучают перед покупкой подержанного автомобиля. Сайты сервисов для покупки и перепродажи автомобилей смотрят 56% респондентов. Автомобильные форумы и блоги, сайты автомобильных СМИ – 44%. На официальные сайты автодилеров в раздел трейд-ин заходят 43% опрошенных, 38% смотрят автомобильные обзоры на видеоплатформах YouTube, RUTUBE, VK видео. Мобильные приложения для покупки и перепродажи автомобилей изучают 29% респондентов, 16% читают информацию в телеграм-каналах об автомобилях.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Вечер, который не забудется: заведения Казани для настоящих гурманов

клоп чем опасен для человека

Не у нас

день назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Не у нас

день назад

Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

переезд квартирный с грузчиками в санкт петербурге в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Не у нас

22 часа назад

Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды

Новости Казани

5 часов назад

2 парней изнасиловали 20-летнюю жительницу Казани
Лонгриды
2 часа назад

На грани смерти: почему казанские подростки цепляются за трамваи?

В Казани подростки начали играть с огнём — букв...

Новости Татарстана

40 минут назад

Певец Данир Сабиров из Татарстана рассказал, почему завел обезьяну

Гид по скидкам Казани

день назад

Вечер, который не забудется: заведения Казани для настоящих гурманов

Не у нас

час назад

Ученые зафиксированы неожиданные эволюционные изменения у современных людей

Не у нас

2 часа назад

Ученые заявили, что глобальное потепление увеличивает риск развития рака
В РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5...
Новости Татарстана
50 минут назад

В РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5 миллиардов рублей

Не у нас

2 часа назад

В Мексике нашли древние фаллические изделия

Новости Татарстана

2 часа назад

Мальчик на питбайке столкнулся с легковушкой в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

В Казани пожарные спасли собаку из горящей квартиры на Абсалямова
“Перед вами откроются двери”: предприниматель и...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе