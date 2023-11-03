Подписчики СберПрайм и СберПрайм+ получат доступ к выгодным предложениям банка уже с 6 ноября

Зелёный день Сбера для клиентов с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ начнётся на три дня раньше — с 6 ноября.

До 12 ноября включительно подписчикам будут доступны самые выгодные предложения в году по картам, повышенные бонусы за покупки у партнёров, а также специальные условия для детей, молодёжи и клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking.

Всем, кто оформит дебетовую СберКарту в этот период, за покупки в супермаркетах до конца ноября будет начисляться кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 10%. При оформлении кредитной СберКарты — за хотя бы одну покупку от 2000 руб. в течение месяца после открытия будет начислено 2000 бонусов.

Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо в этот период будет начисляться и у партнёров программы лояльности — СберМаркета, Мегамаркета, Самоката, ЕАптеки.

Для молодёжи у Сбера тоже подготовлено специальное предложение: 500 приветственных бонусов при оформлении первой молодёжной СберКарты с 6 по 12 ноября. Оплачивать покупки в супермаркетах в ноябре будет особенно выгодно, ведь 10% от суммы вернётся бонусами СберСпасибо. Суммарно в рамках акции можно накопить не более 2000 бонусов. Кроме того, в этот период можно бесплатно оформить молодёжную СберКарту с лимитированным дизайном со СберТян.

Клиенты банка до 14 лет тоже получат предложения в Зелёный день. Всем, кто оформит свою первую СберКарту с 6 по 12 ноября, будут начисляться 30% бонусами СберСпасибо за любую покупку, совершённую до конца года. Клиенты с уже оформленной детской СберКартой получат такие же привилегии, если пополнят свою карту один раз от 10 тыс. рублей. Приятным бонусом к празднику станет возможность заказать детскую карту с лимитированным дизайном со СберКотом. Детская СберКарта оформляется родителями в приложении СберБанк Онлайн и забирается ими в офисе банка.

А премиальных клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking, в которые уже включена улучшенная подписка СберПрайм, ждёт скидка 25% на бронирование номеров в пятизвёдочном отеле Сбера «Манжерок» на Алтае, кешбэк 20% бонусами на авиабилеты и отели в разделе «Тревел» на сайте СберСпасибо, 99% на покупку билетов на «Афиша», 99% в категории «Такси» для клиентов Sber Private Banking. Максимальное количество бонусов, которые можно получить в рамках акции в зависимости от пакета услуг, можно посмотреть в условиях акции.

Сбер шестой год подряд проводит акцию Зелёный день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнёры делают уникальные и выгодные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

