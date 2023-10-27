Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес

Новый способ оформления услуги доступен по 33 000 адресам в разных городах России.

Провести интернет в офис, магазин или пункт выдачи заказов обычно сложнее, чем в жилое помещение. Список провайдеров, чьи услуги доступны арендаторам, часто ограничен, а информацию о них нужно запрашивать у собственников помещений или искать самостоятельно. Чтобы помочь предпринимателям, билайн бизнес создал удобный цифровой процесс подключения к интернету для корпоративных клиентов. Все шаги — от проверки адреса и получения коммерческого предложения до подписания договора на оказание услуг фиксированной связи — можно пройти на сайте билайн бизнес в разделе «Интернет в офис».

Заполнение формы заказа занимает не более 5 минут. Онлайн-процесс состоит всего из трёх шагов: проверка адреса, выбор тарифа и оформление. Достаточно указать ИНН или название компании — остальная информация подтянется автоматически. Вручную останется ввести только контактные данные и детали, касающиеся адреса подключения. Например, номер офиса в бизнес-центре или особенности планировки помещения.

После онлайн-оформления заявки курьер доставит оригинал договора, а специалисты монтажа проведут интернет и настроят оборудование. В результате весь процесс занимает в среднем два-три дня.

Онлайн-оформление доступно более чем в 100 городах, например, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Брянске, Воронеже и других. В адресной программе около 33 000 адресов, где расположены торговые и бизнес-центры, гостиницы, а также коммерческие помещения в жилых домах.