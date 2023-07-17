Важное в РТ
· Служба новостей

Почти 7 тысяч предпринимателей Приволжья подключили отраслевые решения от Сбера за первые полгода 2023 года

Подписаться в Telegram

За первые 6 месяцев 2023 года почти 7 тысяч владельцев бизнеса на территории Волго-Вятского банка Сбербанка подключили Отраслевые решения от Сбера.

Чаще всего предприниматели выбирали решение для розничной торговли – на него приходится 4,5 тысячи всех новых подключений. Благодаря этому решению руководитель бизнеса может определить целевую группу покупателей своего товарного ассортимента, количество постоянных покупателей, что позволит вам точнее настроить программу лояльности, данные по продажам у конкурентов и в отрасли и многое другое.

Вторым по популярности является решение для транспорта. Его выбрали более 1,5 тысячи клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка. Решение позволяет распределять нагрузку между водителями, вести учет транспортных средств и сотрудников, рассчитывать расходы на топливо и организовывать логистику, отслеживать оплаты и прочее.

Практически одинаковое количество новых подключений за первое полугодие продемонстрировали решения для оптовой торговли и недвижимости. Наибольшей популярностью отраслевые решения пользовались среди предпринимателей Пермского края, Удмуртии, Нижегородской области и Татарстана.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Яд сразу валит, чтобы никому не показывать трупы»: массовая травля собак произошла в Татарстане

Лонгриды

день назад

Автозаки, войска Росгвардии и полиция через каждые 100 метров: как Казань пережила Суперкубок России

сетка на вытяжку на кухню от тараканов

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане создают региональный оргкомитет по проведению саммита БРИКС в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон открыт с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

демонтаж сплит системы цена в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В Казани в центре девушки решили прокатиться на крыше авто

Новости Казани

4 часа назад

В его составе 44 человека: в Казани был создан республиканский оргкомитет для проведения саммита БРИКС

Лонгриды

21 час назад

Бауманские музыканты: история трех поколений музыкальных исполнителей самой главной пешеходной улицы Казани

Новости Казани

4 часа назад

«Затронет почти все остановки»: расписание поездов Казань — Бурундуки — Ульяновск будет изменено
Новости Казани
2 дня назад

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

В Казани полиция за дебош в электричке задержала 35 футбольных фанатов

Новости Татарстана

17 минут назад

Под голову подставили табурет: в Альметьевске мужчина застрял в скамье

Важное в РТ

час назад

Почти 7 тысяч предпринимателей Приволжья подключили отраслевые решения от Сбера за первые полгода 2023 года

Новости Казани

2 часа назад

«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

Важное в РТ

3 часа назад

50 участников «Школы 21» в Казани получили востребованную ИТ-профессию и вышли на рынок труда
«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе
Новости Татарстана
22 минуты назад

«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе

Новости Татарстана

3 часа назад

«Подобрана с учетом климата и интенсивности движения»: в Татарстане обновили 23 км дорог

Новости Казани

3 часа назад

«Увеличится на полторы тысячи»: в Казани растет чисто парковочных пространств

Новости Татарстана

3 часа назад

«Не нужно принимать все на веру»: в Челнах активизировались телефонные террористы
С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику