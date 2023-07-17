Почти 7 тысяч предпринимателей Приволжья подключили отраслевые решения от Сбера за первые полгода 2023 года

За первые 6 месяцев 2023 года почти 7 тысяч владельцев бизнеса на территории Волго-Вятского банка Сбербанка подключили Отраслевые решения от Сбера.

Чаще всего предприниматели выбирали решение для розничной торговли – на него приходится 4,5 тысячи всех новых подключений. Благодаря этому решению руководитель бизнеса может определить целевую группу покупателей своего товарного ассортимента, количество постоянных покупателей, что позволит вам точнее настроить программу лояльности, данные по продажам у конкурентов и в отрасли и многое другое.

Вторым по популярности является решение для транспорта. Его выбрали более 1,5 тысячи клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка. Решение позволяет распределять нагрузку между водителями, вести учет транспортных средств и сотрудников, рассчитывать расходы на топливо и организовывать логистику, отслеживать оплаты и прочее.

Практически одинаковое количество новых подключений за первое полугодие продемонстрировали решения для оптовой торговли и недвижимости. Наибольшей популярностью отраслевые решения пользовались среди предпринимателей Пермского края, Удмуртии, Нижегородской области и Татарстана.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.