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По мотивам татарской мифологии начались съемки сериала с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко

Онлайн-кинотеатр KION приступил к съемкам четвертого сезона сериала из линейки «Сергий против нечисти. Зов предков».

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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В новом сезоне главные герои окажутся в Казани и погрузятся в мир татарской мифологии

Онлайн-кинотеатр KION приступил к съемкам четвертого сезона сериала из линейки «Сергий против нечисти. Зов предков». В продолжении франшизы о борьбе с фольклорной нечистью главные герои окажутся в Казани и погрузятся в мир татарской мифологии. В режиссерское кресло возвращается Кирилл Кузин, который снимал первые два сезона. В ролях — Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков. Новых персонажей сыграют Аскар Ильясов («Нулевой пациент»), Роза Хайруллина («Кеша должен умереть», «Содержанки») и Ольга Макеева («Актрисы»).

Капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в полицию. В пропаже оказывается замешана нечисть, следы которой ведут в Татарстан. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань. Там им предстоит познакомиться с «лучшей версией» Сергия, сразиться с нечистью, ответить на вопросы прошлого и дать еще один шанс чувствам друг к другу.

В Казани герои встречают местного охотника за нечистью — красавца Баяна. Катя неожиданно начинает испытывать к нему симпатию. Несмотря на зарождающийся любовный треугольник, Катя, Сергий и Баян будут сообща сражаться с Соловьем-разбойником, Уряком, Су-анасы и приспешником Шайтана – Козловидным. А главной их целью станет лесной дух Шурале, который сам невольно оказывается во власти тёмных сил.

Лукерья Ильяшенко, актриса: «До прочтения сценария я не была знакома с татарской мифологией, но все сюжеты, описанные в сценарии, делают эту мифологию для меня очень увлекательной. Моя героиня Катя в новом сезоне будет снова бороться с нечистью и налаживать отношения с Сергием».

Аскар Ильясов, актер: «Я думаю, что татарская и казахская мифология схожи, и кое-что о персонажах из нового сезона "Сергия" я знаю благодаря казахской мифологии. Мне этот мир интересен. У нас будет экспедиция в Казань, это один из моих любимых городов России, я бы даже сказал, что это самый домашний для меня российский город, и люди в нем удивительные».

Роман Маякин, актер: «В новом сезоне Сергий будет бороться с нечистью за пределами столицы, куда он поедет для изгнания и уничтожения нечистой силы. Зритель увидит как новых, так и полюбившихся старых героев».

Кирилл Кузин, режиссер-постановщик: «Мы с нашим опытом, работая над сценарием, хорошо понимаем, кто должен сыграть “необычные” и подчас сложные роли. А наша команда отправляется за пределы Москвы, чтобы рассказать зрителям о татарском фольклоре».

Александр Плотников, продюсер: «Мы решили расширить географию сериала — герои отправляются из Москвы в Казань, ставшую в минувшем сезоне местом силы для нашей киноиндустрии. Казань — красивый, самобытный город с яркой историей. И потом, кино часто идет в города вслед за литературой, как, например, это произошло с Пермью и Уралом, когда появился писатель Алексей Иванов. А мы отправились в Казань за сказками и мифами. Очень колоритный и интересный национальный татарский фольклор и герои легенд — дух леса (Шурале), водяная девушка, духи домов и амбаров, злые существа. Но это не значит, что мы исчерпали весь потенциал русских народных сказок и былинных персонажей. От них сюрпризы тоже будут».

Генеральный продюсер: Игорь Мишин
Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Александр Плотников
Креативный продюсер: Никита Герфанов
Ведущие продюсеры: Елена Госман, Анна Тихонова
Авторы сценария: Алексей Лебедев, Станислав Тляшев, Артем Милованов
Режиссер-постановщик: Кирилл Кузин
Оператор-постановщик: Константин Эсадзе
Художник-постановщик: Роман Михеев
В главных ролях: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Аскар Ильясов, Роза Хайруллина, Ольга Макеева, Сергей Степин, Наталья Тетенова.

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