ПФО стал вторым по количеству DDoS-атак на бизнес и госсектор

МТС, цифровая экосистема, сообщает об отражении ее дочерней компанией в сфере кибербезопасности МТС RED 15,9 тысяч DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом полугодии 2024 года. На организации Татарстана вместе с другими регионами Приволжского округа пришлось 13% инцидентов, а большинство атак – на Центральный федеральный округ.

По данным МТС RED, за первое полугодие 2024 года совершено и отражено в 2,6 раза больше DDoS-атак, чем за весь 2023 год. Больше всего – 25,7% инцидентов пришлось на июнь, 18,7% – на май, 16,9% – на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Лидирует по числу DDoS-атак Центральный федеральный округ – на организации этого региона пришелся 61% атак, из них 90% – на столичный бизнес. На втором месте – Приволжский федеральный округ – 13% инцидентов, замыкает тройку Уральский федеральный округ – 6% атак.

Наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 года становились ИТ-компании и телеком – на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем – финансовые организации (14,8% атак). Реже всего (менее 1% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

Наиболее мощная из отраженных в первом полугодии атак интенсивностью 257 Гбит/с была направлена на компанию Сибирского федерального округа. Это в два раза превышает максимальную мощность DDoS-атак, зафиксированных МТС RED в 2023 году.