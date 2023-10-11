Песни Anna Asti и группы «Король и шут» оказались самыми популярными у россиян

Этой осенью самыми популярными музыкальными композициями среди россиян стали треки певицы Anna Asti и группы «Король и шут», вновь оказавшейся в тренде на фоне успеха одноименного биографического сериала. В сентябре их песни абоненты устанавливали себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе данных сервиса «Замени гудок».

В целом по итогам 9 месяцев 2023 года самым популярным треком по установке вместо гудка стала композиция «Позвони» от DJ Smash и NIVESTA. Следом в рейтинге идутJONY с песней «Аллея», «Король и шут» (трек «Дурак и молния») и INSTASAMKA («За деньги да»), особенно популярная у молодой аудитории.

При этом список музыкальных предпочтений россиян существенно изменился с прошлого года. В 2022-м рейтинг самых популярных исполнителей возглавляла Люся Чеботина с треком «Солнце Монако», а завершали первую тройку Ислам Итляшев (песня «Кобра») и GAYAZOV$ BROTHER$ («Малиновая Лада»). В этом году в топ-10 из них смогла попасть только Люся Чеботина, занявшая пятую строчку с песней «Плакал Голливуд».

Осенний тренд 2023 года — повышенный интерес к творчеству Anna Asti, выпустившей в прошлом месяце новый альбом, треки из которого попали во многие музыкальные чарты. По итогам сентября ее песни «По барам» и «Царица» занимают первые две строчки в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков. Единственная рэп-композиция в первой пятерке сентября — «Где прошла ты» (Гио Пика и Кравц), расположившаяся на третьем месте по числу установок. А завершает осенний топ-5 группа «Король и шут»: успешность одноименного сериала, посвященного музыкальному коллективу, привела к появлению в рейтинге сразу двух их треков: «Кукла колдуна» и «Лесник».

По данным оператора, с начала 2022 года число абонентов, предпочитающих мелодии на гудке, выросло на 30%.Чаще других этим сервисом пользуются женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет, на них приходится около 64% от всей аудитории.

Наиболее популярна услуга среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов также входят Ростовская область и Республика Башкортостан.