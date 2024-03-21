Первый в России Центр финансовой грамотности Сбера открылся в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония прошла 20 марта в креативном пространстве «Гараж» (Октябрьская ул., 35).

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Сегодня мы открыли первый в России Центр финансовой грамотности Сбера. Это площадка заботы о людях, особенно о наших детях и пенсионерах. Сбер уже не первый год с помощью библиотеки знаний по кибербезопасности «Кибрарий» и платформы СберСова знакомит жителей нашей страны с продуктами и сервисами, обеспечивающими безопасность их финансов. Теперь эти знания мы будем нести не только в онлайн, но и в офлайн формате. Важно, что эта площадка – экспериментальная лаборатория, и центры, которые откроются в других регионах страны, будут использовать её опыт».

В Центре финансовой грамотности будут проходить лекции, семинары, игры, квизы и круглые столы, посвящённые финансовой грамотности, защите средств от интернет-мошенников и т.д. Спикерами площадки станут эксперты образовательных платформ Сбера «Кибрарий» и СберСова, а также формируемое на базе Центра сообщество активных и неравнодушных сотрудников Волго-Вятского банка. В настоящее время о своём желании выступить на площадке заявили уже более 250 человек. Планируется, что такие же центры финансовой грамотности Сбера откроются и в других регионах, но пока Нижний Новгород стал первым городом России, в котором реализован данный проект.

В рамках открытия Центра состоялась панельная дискуссия, посвящённая развитию финансовой грамотности в регионе. Управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Виталий Бодров рассказал, что сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка в 2023 году предотвратили почти 350 фактов хищений денежных средств со счетов и тем самым помогли клиентам уберечь от мошенников 306 млн рублей (из них 62 млн рублей — в Нижегородской области).

Было отмечено, что каждый день в России фиксируется около 8 млн звонков от мошенников. В базах преступников — данные 80 млн россиян, а среди обманутых — люди разных возрастов и профессий. Ключевыми факторами успешного противодействия угрозам являются финансовая и цифровая грамотность населения и взаимодействие организаций финансовой сферы с правоохранительными органами.

Заместитель начальника 5-ого отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Олег Тарасов рассказал, что сотрудники полиции принимают ряд мер профилактического характера для информирования населения о современных видах мошеннических схем, но всегда рады помощи и от институтов гражданского общества. Спикер отметил, что самой эффективной формой профилактики таких преступлений является живое общение с населением. Важно рассказывать не только о способах защиты от злоумышленников, но и объяснять, как людям самим не стать мошенниками, соглашаясь на предложения работодателей-аферистов. Полиция Нижегородской области будет задействовать новое пространство для мероприятий по повышению правовой грамотности населения.

Для информирования максимального количества клиентов на платформе СберСова создана лендинговая страница, на которой размещено расписание активностей Центра финансовой грамотности в Нижнем Новгороде (https://sbersova.ru/l/financial-literacy). Также узнать о мероприятиях Центра можно будет из рассылок и анонсов.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.