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Первую столицу Волжской Булгарии посетили гости со всей России

Первую столицу Волжской Булгарии посетили гости со всей России

Источник: shutterstock

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С начала года Болгар стал местом притяжения для путешественников из разных уголков страны. Чаще других в город приезжали туристы из Ульяновской, Самарской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Болгар — одно из самых привлекательных туристических направлений республики. За 11 месяцев на территории населённого пункта побывало на 13% больше клиентов оператора из других регионов, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарный интернет‑трафик в смартфонах приезжих увеличился на 47%.

В летний период число гостей обычно в два раза больше по сравнению со среднемесячным годовым значением. Самый популярный месяц для путешествий — июль, в этом году во второй месяц лета проходил фестиваль, посвящённый народам Татарстана «Возрождение: Эпос в современном прочтении».

«Древняя архитектура, множество достопримечательностей и мероприятий ежегодно увеличивают туристическую привлекательность Болгара. Помощниками в путешествии традиционно выступают смартфон и мобильный интернет, которые дают возможность узнать исторические факты, забронировать отель, построить маршрут и поделиться атмосферными фото. Для того, чтобы местные жители и отдыхающие уже в новогодние праздники пользовались необходимыми цифровыми сервисами в привычном высоком качестве, инженеры модернизировали 100% телекоммуникационной инфраструктуры в городе», — отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Оператор развернул LTE на частотах, ранее задействованных под сеть 3G. В результате существенно выросла ёмкость сети и до 30% — скорость мобильного интернета. В программу телекоммуникационных обновлений попали жилые кварталы, гостиничные комплексы, объекты социальной инфраструктуры и популярные локации туристического маршрута: Белая Мечеть, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, музей Хлеба и другие.

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