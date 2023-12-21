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Пенсионные выплаты на банковский счет

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Большинство пенсионеров не против получать свои ежемесячные пенсионные выплаты на карты банковских учреждений. По словам представителей преклонного возраста, это очень удобно и выгодно.

Почему выгоднее получать пенсию на счет в банке

Теперь у пенсионеров появилась возможность перевести свои выплаты на карту и воспользоваться удобными сервисами и другими бонусами от банков.

По словам экспертов, у пенсионеров есть возможность не просто перейти на другой способ получения пенсии, но и воспользоваться выгодными предложениями. Например, если вы получаете выплаты на карту банка, то вам положены бонусы при оплате покупок, хорошие условия по вкладам и кредитам и т. д.

Помимо этого, можно воспользоваться дополнительными сервисами, которые помогут заказать пенсионерам нужные им справки.

Как перевести свои пенсионные выплаты в банк

Для того чтобы получать ежемесячные выплаты на карту банка, пенсионеру необходимо написать соответствующее заявление. Через мобильное приложение банка, или в многофункциональных центрах, отделениях Социального фонда и т. д.

Многие пенсионеры, которые разбираются в технологиях, предпочитают оформлять пенсии на карту банка через приложение, так как это очень удобно, и из дома выходить не надо. К примеру, в приложении Сбербанк Онлайн заявление можно сформировать за пару кликов. Более того, недавно данный сервис обновили, теперь он стал еще проще и легче в пользовании. Теперь у пенсионеров не возникает лишних вопросов, как написать заявление. После того как документ будет написан, банк передает его на рассмотрение в Социальный фонд России. В течение трех дней формируется счет для пенсионера.

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