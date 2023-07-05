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«Открытие Авто»: половина всех официальных салонов в России теперь китайские

«Открытие Авто»: половина всех официальных салонов в России теперь китайские

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как изменялись дилерские сети в течение I полугодия 2023 года. Бурный процесс роста количества китайских салонов, начавшийся в России прошлой осенью, в текущем году продолжал набирать обороты. В лидерах по динамике охвата шоу-румами рынка оказались совсем новые бренды – Jetour, Kaiyi и Livan. У восьми чайна-брендов из 19 теперь более сотни салонов на каждого, а общее количество дилерских центров из Поднебесной приблизилось к 1,5 тысячам и составило 46% всей официальной дилерской сетки нашей страны.

Самые яркие процессы в сетях дилеров Поднебесной происходили не с теми марками, которые уже не первый год работают на нашем рынке, а с теми, которые заявили о себе только за последние несколько месяцев. Среди них лидером по числу новых салонов стала марка Jetour (74 салона). Еще один новичок этого года – марка Kaiyi – отстала совсем немного (65 салонов). Машины этих брендов построены на основе тех или иных моделей Chery. Однако их дистрибьюцией занимаются отдельные юридические лица. Livan, который будет стараться наращивать бизнес с помощью недорогих перелицованных моделей Geely, обзавелся почти полусотней салонов.

Еще два новых игрока SWM и BAIC продали почти по 40 франшиз. Но продажи машин в I полугодии эти марки еще, по сути, не начинали. У родственного Great Wall брендa Tank открылось 25 салонов. Здесь с продажами все очень неплохо. Только за май текущего года на учет встало более 800 кроссоверов. А за моделью Tank 300 у региональных дилеров выстроились очереди.

В топ-10 китайских марок по числу новых шоу-румов попали также марки Changan, JAC, Chery и Geely. У Changan прирост за шесть месяцев оказался очень существенным – 39 салонов. Большая часть открытий пришлась на относительно небольшие города в регионах. Так, дилеры марки впервые за последние несколько лет появились в Альметьевске, Архангельске, Астрахани, Брянске, Вологде, Ижевске, Калуге, Кургане, Нягони, Пятигорске и Старом Осколе. Однако все чаще возникают и сложности. Марка расширила модельный ряд до 12 автомобилей. В прежних шоу-румах площадью в 400-500 кв. м такое количество машин уже не помещается. И если в I полугодии у Changan было 10 закрытий, то во II-м их число может возрасти.

Не смогла похвастать стабильностью дилерской сетки и марка Chery. На 23 открытия здесь пришлось 12 закрытий. Не миновали эти процессы и Geely. Менеджеры по развитию сети этой марки, судя по ее официальному сайту, продали 21 франшизу. В то же время в сети этого китайского бренда можно было заметить 9 закрытий.

Из 610 новых салонов, открытых в нашей стране за I полугодие 2023 года, 515 пришлось на те или иные китайские марки, а общее количество шоу-румов из Поднебесной приблизилось к 1,5 тысячам и составило почти половину (46%) всей официальной дилерской сетки нашей страны. Во II полугодии эти процессы наверняка продолжатся, хотя столь же бурного роста ожидать не стоит. Самые «лакомые» для бизнеса места, оставшиеся после ухода западных брендов, уже по большей части распроданы. Кроме того, ряд ведущих марок из Поднебесной начинает предъявлять к российским авторитейлерам все более высокие требования. Для их выполнения нужны весомые инвестиции с «туманными» сроками окупаемости.

Топ-10 китайских брендов по числу шоу-румов, открытых за I полугодие 2023 года

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