«Открытие Авто»: на рынке автомобилей с пробегом в 2023 году будет заключено почти семь миллионов сделок

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») на основе регистраций от компании «Автомаркетолог» проанализировали результаты продаж июня и I полугодия 2023 года на рынке автомобилей с пробегом. За шесть месяцев текущего года объем этого сегмента авторитейла составил 3,16 миллиона машин. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом июнь стал самым урожайным месяцем 2023 года с результатом 581,9 тысячи машин. Лучшей маркой по объемам продаж за полугодие остается Lada – 728,7 тысячи машин, а лидер по динамике роста за полугодие – BMW (+58%). Если темпы роста вторичного рынка сохранятся, то объем бизнеса по продаже подержанных машин в текущем году приблизится к семи миллионам сделок.

Масштабы продаж автомобилей с пробегом всегда были в нашей стране кратно больше по сравнению с бизнесом по реализации новых машин. Однако, если в 2008 и 2012 гг., когда авторитейл России был в самом расцвете, соотношение продаж новых автомобилей и подержанных не превышало 1:2, то в последующие годы число перерегистраций на вторичном рынке ежегодно продолжало расти и по итогам первого полугодия 2023 г. составило уже по 1:8. Текущая ситуация с ценами в авторитейле приводит к тому, что на «пробежный» рынок за товаром вынуждены идти все большее число клиентов.

Так или иначе, по количеству сделок с большим отрывом от остальных брендов продолжает лидировать марка Lada. В июне новых владельцев нашли 131,7 тысячи автомобилей. Наиболее популярной моделью марки остается «классика» – 2107 (11,7 тысячи сделок). Впрочем, совсем недалеко оказались еще две машины АвтоВАЗа - седан Granta 2190 (11 089 а/м) и хэтчбек Samara 2114 (11 127 а/м). По результатам I полугодия именно последняя модель смогла получить звание бестселлера (58 723 а/м) среди всех представленных сегодня на нашем рынка автомобилей, даже несмотря на то, что была снята с производства уже более 10 лет назад. Секрет ее популярность прост: владельцем этой техники можно стать, заплатив всего 30-40 тысяч рублей.

Любая, даже крайне безнадежно изношенная Toyota Corolla, стоит не меньше 60-70 тысяч рублей. Причем это будут экземпляры, выпущенные еще в 80-х годах прошлого века. Тем не менее именно эта машина остается той моделью Toyota, которая из месяца в месяц помогает японской марке сохранять статус лидера среди всех иностранных брендов на вторичном рынке. За июнь у нас было реализовано 64,4 тысячи а/м с пробегом, а за полугодие – 346 тысяч машин.

Замкнула тройку лидеров рынка подержанной техники марка Kia (34,1 тысячи а/м в июне и 186,7 тысячи за шесть месяцев). В этом бренде наиболее востребован Kia Rio, который обеспечивает марке ежемесячно почти треть (11,4 тысячи в июне) продаж.

В свою очередь марки Nissan, Hyundai, Volkswagen, Renault, Honda, Ford и Chevrolet продавались в июне в объемах в среднем 20-30 тысяч автомобилей. За полугодие по каждой из них было зафиксировано более 100 тысяч перерегистраций. При этом, если в мае лидером по динамике роста была Honda (+6% за месяц), то в июне им стал Opel (+4%). У первой марки самой продаваемой моделью из месяца в месяц остается «праворульный» хэтчбек Fit (18,2 тысячи машин за полугодие), один из самых долговечных автомобилей малого класса. У второй – это седаны, хэтчбеки и универсалы Astra (32 тысячи а/м за полугодие). Эти модели более 10 лет выпускались в России и прославились неприхотливостью и невысокими ценниками.

Премиальные BMW возглавляют вторую десятку брендов по популярности (17,3 тысячи машин за июнь). Кроме того, баварская марка стала лидером по динамике роста продаж за полугодие (+58%). Следом расположился Mercedes-Benz (15,3 тысячи а/м в июне). В обоих случаях лучшими по продажам в модельной гамме оказались их седаны бизнес-класса.

В среднем от 10 до 15 тысяч автомобилей за месяц продавались в июне также Mitsubishi, Skoda, Mazda, Daewoo и Audi. Каждой из марок занять ее положение в рейтинге помогали в основном те модели, которые 10-15 лет назад были очень популярным в сегментах рынка новых автомобилей. Это Lancer, Octavia, Mazda-3, Nexia, Audi A6. И наконец, в топ-20 попали еще две японские марки – Lexus (6 тысяч а/м) и Subaru (5,6 тысячи). Первой кассу делает кроссовер RХ, второй – вседорожник Forester.

Можно напомнить, что в апреле текущего года на вторичном рынке было зафиксировано 564,9 тысячи перерегистраций, в мае – 576,2 тысячи, в июне – 581,9 тысячи, а всего за полугодие ритейл автомобилей с пробегом получил 3 164 660 сделок. Это в 7,96 раза больше, чем на рынке новых машин и на 33% больше, чем в I полугодии в 2022 года. Если темпы роста рынка сохранятся, то объем бизнеса по продаже подержанных машин в текущем году приблизится к семи миллионам сделок.

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам июня 2023 года

* Источник данных: регистрации автомобилей от компании «Автомаркетолог»