«Открытие Авто»: доля параллельного импорта остается стабильной

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании «Автомаркетолог» проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных Россию по каналам параллельного импорта. В июле было зарегистрировано 15 247 таких машин , на 15% выше июньских регистраций. Всего с начала года и по июль включительно на российском авторынке было зарегистрировано 75 626 ТС, импортированных по схеме параллельного импорта, или 13,8% от общего объема автомобилей, проданных в стране в этот период (547 тыс. а/м, включая официальные продажи и «серый» импорт).

«Помесячный анализ показывает, что доля автомобилей, импортированных по параллельным каналам в Россию, остается стабильной в течение всего года и колеблется от месяца к месяцу в пределах 13-15%. Примечательно, что эта доля остается стабильной даже на растущем рынке, ежемесячные объёмы которого увеличились в июле относительно января текущего года с 52 580 до 105 837 а/м соответственно, то есть в 2 раза», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

В структуре регистраций лидерство среди брендов в июле сохранила Toyota (2347 а/м; +6% по сравнению с июнем 2023 года). С незаметным отрывом от первого места вторую и третью позиции в марочном рейтинге заняли Kia (2335 а/м; +12%) и Hyundai (2245 а/м; +12%). BMW и Mitsubishi, вышедшие на четвертую и пятую позицию в этом перечне, сильно отстают от лидирующей тройки, демонстрируя результаты регистраций в размере 935 а/м (+14%) и 770 а/м (+6%) соответственно. Наибольшую динамику прироста реализованных по параллельному импорту авто среди топ-10 марок показал Lexus, увеличивший продажи с июня по июль на 28% - с 451 а/м до 576 а/м.

Первенство среди моделей во второй месяц лета удержал кроссовер Kia Sportage, количество регистраций которого выросло с июня по июль с 840 до 904 а/м. Вторым стал Hyundai Tucson (772 а/м в июле) а третьим --внедорожник Hyundai Santa Fe (620 машин). Июльский топ-5 дополнили Toyota Camry (563 а/м) и кроссовер Toyota RAV4 (404 а/м). Лидерство автомобилей класса SUV в таком рейтинге – в топ-10 среди кроссоверов и внедорожников только один седан – подтверждает и тот факт, что на долю таких авто в объеме всех регистраций июля пришлось 10 627 ед. или 70%.

В итоговом рейтинге за первые семь месяцев 2023 года среди марок лидирует Hyundai (12 276 а/м), вплотную к нему подошла Toyota (12 236 а/м), оставив на третьем месте Kia (11 340 а/м). Топ-5 дополнили BMW (4764 а/м) и Mitsubishi (4171 а/м). Модельный рейтинг по итогам января-июля 2023 года остается стабильным: во главе кроссовер Hyundai Tucson (4837 а/м), за ним следует еще один «кореец» Kia Sportage с результатом в 3721 зарегистрированный автомобиль, а следом располагается внедорожник Hyundai Santa Fe (2971 а/м). В этот топ-5 вошли также две модели марки Toyota – седан Toyota Camry (2266 а/м) и внедорожник Toyota Land Cruiser (2106 а/м).

С июня по июль доля SUV в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, выросла с 67% до 70%, а в абсолютном выражении -- с 8895 до 10 627 ед. При этом объем сегментов D и C изменился незначительно: рост с 1159 и 868 ед. до 1172 до 903 ед. соответственно.

По-прежнему большая часть параллельного импорта приходится на ТС с бензиновыми и дизельными моторами: в июле 10 153 (66,6%) и 2793 (18%) машин. Электромобили в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, заняли в июле третье место – 835 а/м или 5,5%. Отметим, что среди 835 электромобилей в июльской статистике насчитывается 355 китайских «электричек». 4 из 5 автомобилей по альтернативным каналам поставок все также завозятся на физических лиц.

«Стабильный размер доли ТС, ввезенных по параллельному импорту, на уровне 15% последние три месяца может говорить о том, что потенциал спроса в этом сегменте уже близок к насыщению — прокомментировал генеральный директор ООО «Автомаркетолог» Олег Мосеев. — С учетом того, что в 2023 году авторынок, по оптимистичным прогнозам, должен восстановиться до уровня 1 млн ТС (легковых, пикапы, LCV), доля регистраций ТС, ввезенным по параллельному каналу, может достичь 12-13%».

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).