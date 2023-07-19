«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичности

Автолюбители всех поколений назвали цену главным критерием при выборе новой машины и техническое состояние – при покупке авто с пробегом. При этом для автовладельцев до 30 лет внешний вид, удобство и комплектация нового автомобиля важнее экономии топлива. Среди прочих параметров старшее поколение чаще других обращает внимание на потребление горючего и класс автомобиля, водители-мужчины - на надежность автомобиля, а автоледи - на тип коробки передач. К таким выводам пришли эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») по результатам опроса**.

При выборе нового автомобиля цена является главным критерием – так ответили 79% респондентов. Далее следуют такие параметры, как надёжность (65%), отсутствие навязанных услуг при покупке машины (45%), потребление горючего (39%), комплектация (31%), тип коробки передач (29%), удобство салона (25%), класс автомобиля (22%), тип кузова (21%) и дизайн (21%). В списке менее значимых параметров отмечены условия кредитования при покупке (17%), бренд (16%), отделка салона (7%), остаточная стоимость при перепродаже (5%) и наличие автомобиля на складе (4%).

При этом при сравнении предпочтений мужской и женской аудитории выяснилось, что женщинам более важны такие параметры нового авто, как цена (этот критерий отметили 86% женщин и 72% мужчин), потребление горючего (42% женщин и 37% мужчин), тип коробки передач (35% женщин и 25% мужчин) и дизайн (27% женщин и 17% мужчин). Тогда как для мужчин большее значение имеют такие параметры, как надежность (66% мужчин и 64% женщин), тип кузова (25% мужчин и 16% женщин) и бренд (18% мужчин и 15% женщин).

Респонденты 18-30 лет при выборе нового авто чаще прочих обращают внимание на комплектацию (33%), удобство салона (31%), дизайн (28%) и бренд (20%), тогда как респонденты старше 55 лет учитывают экономичность автомобиля в плане топлива (51%) и его класс (28%). Для возрастной категории 31-45 и 46-55 лет в свою очередь важны отсутствие навязанных услуг при покупке автомобиля (46% и 49%) и выгодные условия кредитования (19% и 18%).

На вторичном рынке покупатели всех возрастов прежде всего оценивают техническое состояние машины (81%). Также большинство опрошенных при покупке автомобиля с пробегом обращают внимание на тот факт, попадала ли машина в ДТП (61%), на год выпуска (57%), цену (49%), состояние кузова (48%) и пробег (31%). Для каждого пятого будущего владельца важны также такие характеристики, как количество владельцев (на этот параметр указали 22% опрошенных), состояние салона (21%), тип коробки передач (19%) и потребление горючего (17%). А каждый десятый опрошенный отметил критерий использования авто в таксопарке (12%), надежность бренда (11%) и класс автомобиля (9%). Наименее важными параметрами при выборе подержанной машины оказались личность продавца, пол владельца, регион регистрации и эксплуатации авто (на эти характеристики указали лишь по 1%).

Состояние кузова и ЛКП при покупке авто с пробегом более значимо для мужчин (этот критерий указали 56% мужчин и 43% женщин), а для женщин - техническое состояние (отметили 85% женщин и 77% мужчин) и вновь цена (52% женщин и 45% мужчин). Молодежь придает большее значение участию машины в ДТП (66%), тогда как среди респондентов старше 55 лет этот параметр важен для 42% участников опроса. Кроме этого, молодое поколение чаще обращает внимание на внешний вид (51%) и состояние салона (27%). Для сравнения в категории 55+ эти параметры отметили всего лишь 30% и 17% соответственно. Для автовладельцев старшего возраста также более значимы такие параметры, как техническое состояние (85%), цена (58%) и пробег (39%).

*Поколение Z или «зумеры» - термин обозначения поколения людей, родившихся примерно с 1996 по 2012 год.

**Опрос проводился 5-11 июня 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.