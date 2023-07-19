Важное в РТ
· Служба новостей

«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичности

«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичности

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

Подписаться в Telegram

Автолюбители всех поколений назвали цену главным критерием при выборе новой машины и техническое состояние – при покупке авто с пробегом. При этом для автовладельцев до 30 лет внешний вид, удобство и комплектация нового автомобиля важнее экономии топлива. Среди прочих параметров старшее поколение чаще других обращает внимание на потребление горючего и класс автомобиля, водители-мужчины - на надежность автомобиля, а автоледи - на тип коробки передач. К таким выводам пришли эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») по результатам опроса**.

При выборе нового автомобиля цена является главным критерием – так ответили 79% респондентов. Далее следуют такие параметры, как надёжность (65%), отсутствие навязанных услуг при покупке машины (45%), потребление горючего (39%), комплектация (31%), тип коробки передач (29%), удобство салона (25%), класс автомобиля (22%), тип кузова (21%) и дизайн (21%). В списке менее значимых параметров отмечены условия кредитования при покупке (17%), бренд (16%), отделка салона (7%), остаточная стоимость при перепродаже (5%) и наличие автомобиля на складе (4%).

При этом при сравнении предпочтений мужской и женской аудитории выяснилось, что женщинам более важны такие параметры нового авто, как цена (этот критерий отметили 86% женщин и 72% мужчин), потребление горючего (42% женщин и 37% мужчин), тип коробки передач (35% женщин и 25% мужчин) и дизайн (27% женщин и 17% мужчин). Тогда как для мужчин большее значение имеют такие параметры, как надежность (66% мужчин и 64% женщин), тип кузова (25% мужчин и 16% женщин) и бренд (18% мужчин и 15% женщин).

Респонденты 18-30 лет при выборе нового авто чаще прочих обращают внимание на комплектацию (33%), удобство салона (31%), дизайн (28%) и бренд (20%), тогда как респонденты старше 55 лет учитывают экономичность автомобиля в плане топлива (51%) и его класс (28%). Для возрастной категории 31-45 и 46-55 лет в свою очередь важны отсутствие навязанных услуг при покупке автомобиля (46% и 49%) и выгодные условия кредитования (19% и 18%).

На вторичном рынке покупатели всех возрастов прежде всего оценивают техническое состояние машины (81%). Также большинство опрошенных при покупке автомобиля с пробегом обращают внимание на тот факт, попадала ли машина в ДТП (61%), на год выпуска (57%), цену (49%), состояние кузова (48%) и пробег (31%). Для каждого пятого будущего владельца важны также такие характеристики, как количество владельцев (на этот параметр указали 22% опрошенных), состояние салона (21%), тип коробки передач (19%) и потребление горючего (17%). А каждый десятый опрошенный отметил критерий использования авто в таксопарке (12%), надежность бренда (11%) и класс автомобиля (9%). Наименее важными параметрами при выборе подержанной машины оказались личность продавца, пол владельца, регион регистрации и эксплуатации авто (на эти характеристики указали лишь по 1%).

Состояние кузова и ЛКП при покупке авто с пробегом более значимо для мужчин (этот критерий указали 56% мужчин и 43% женщин), а для женщин - техническое состояние (отметили 85% женщин и 77% мужчин) и вновь цена (52% женщин и 45% мужчин). Молодежь придает большее значение участию машины в ДТП (66%), тогда как среди респондентов старше 55 лет этот параметр важен для 42% участников опроса. Кроме этого, молодое поколение чаще обращает внимание на внешний вид (51%) и состояние салона (27%). Для сравнения в категории 55+ эти параметры отметили всего лишь 30% и 17% соответственно. Для автовладельцев старшего возраста также более значимы такие параметры, как техническое состояние (85%), цена (58%) и пробег (39%).

*Поколение Z или «зумеры» - термин обозначения поколения людей, родившихся примерно с 1996 по 2012 год.

**Опрос проводился 5-11 июня 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут деньги в августе

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

гербицидная обработка стоимость услуги

Лонгриды

19 часов назад

«Ранее судимый наркоман разгромил 29 могил»: вскрылись чудовищные подробности вандализма в Алексеевском районе

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

облицовка двери в Екатеринбурге

Лонгриды

23 часа назад

«Вам тут не рады, не надо сюда ехать»: крик души казанца, который столкнулся с футбольными фанатами в выходные

Новости Татарстана

день назад

Раньше даже не были знакомы: глава Следкома следит за ходом расследования убийства на детской площадке в Челнах

Новости Татарстана

день назад

«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе

Новости Татарстана

день назад

Сумма сделки составила 1,6 миллиарда рублей: Glorax построит свой первый жилой проект в Татарстане

Новости Казани

день назад

«Создают блуждающий трафик»: в Казани с 1 августа на нескольких улицах вырастут цены за парковку
Новости Казани
2 дня назад

«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

Важное в РТ

час назад

Медицина будущего со Сбером

Интересное в Казани

20 часов назад

Выбор букета на свадьбу в подарок молодоженам: что нужно знать?

Новости Татарстана

час назад

«Позволит обеспечить безбарьерный проезд»: на дороге Алексеевское – Альметьевск будет бесконтактная оплата

Новости Татарстана

2 часа назад

«Позволит двигаться со скорость до 150 км/ч»: дорогу Алексеевское — Альметьевск откроют в декабре 2024 года
«Активно высаживаются кустарники»: стало известно, как сейчас выглядит парк Горького в Казани
Новости Казани
49 минут назад

«Активно высаживаются кустарники»: стало известно, как сейчас выглядит парк Горького в Казани

Важное в РТ

2 часа назад

«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичности

Новости Татарстана

2 часа назад

Платные парковки и частые автобусы: глава Нижнекамска озвучил варианты решения проблем с нехваткой парковок

Новости Казани

2 часа назад

«Станет новым уютным местом»: в Казани приступили к благоустройству бульвара на Заре
«Выявлена опасная лихорадка»: в Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта
Новости Татарстана
час назад

«Выявлена опасная лихорадка»: в Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта