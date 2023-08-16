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«Открытие Авто»: больше половины жителей ПФО полагают, что китайские автомобили стали достойной заменой ушедших из России иномарок

«Открытие Авто»: больше половины жителей ПФО полагают, что китайские автомобили стали достойной заменой ушедших из России иномарок

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58% жителей ПФО в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок, а 47% согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше. В целом 57% жителей региона уже преодолели предубеждение к китайскому автопрому. При этом большинство считают, что по итогам уже этого года китайские марки будут лидировать по продажам. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

13% опрошенных резидентов полагают, что уже сейчас объемы продаж китайских и российских автомобилей в нашей стране практически сравнялись. Чаще других такой ответ давали самые молодые респонденты в возрасте 18-25 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (29%). Еще 45% уверены, что китайские автомобили в 2023 году превзойдут по объемам продаж продукцию российского автопрома, потому что количество проданных «китайцев» в России растет с каждым месяцем. А по мнению 22% респондентов, китайских автомобилей до конца текущего года будет продано больше, чем российских, если отечественный автопром не будем поддержан государством. Таким образом, почти 80% опрошенных прогнозируют, что китайские автомобили могут превалировать в продажах по итогам 2023 года.

Не согласны с данным утверждением 20% опрошенных. 12% из них считают, что отечественные автомобили будут лидировать, так как они наиболее конкурентоспособны по цене. Еще 8% отметили, что государство не позволит китайским автомобилям взять большую, чем национальные бренды, долю рынка.

Более половины жителей региона - 58% в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок. 14% (показатель меньше других Федеральных округов) из них считают, что качество сборки и надежность агрегатов марок Поднебесной не уступают машинам из Европы, Южной Кореи и Японии. А 48%, признавая качественную альтернативу, хотели бы видеть по китайским маркам более адекватные цены. Больше всего качество сборки китайских машин нравится респондентам от 18 до 25 лет (38%) и жителям Урала (25%). Меньше других оно устраивает опрошенных в возрасте от 56 до 65 лет (12%).

При этом больше трети участников опросов в ПФО (39%) все же полагают, что качество автомобилей ушедших автоконцернов все равно выше. В старшей возрастной категории «56+» такой точки зрения придерживаются 44%, тогда как в категории 18-25 лет - только 21%. На Дальнем Востоке превосходство в качестве европейских, корейских и японских машин над китайскими отметили 44%, тогда как на Урале лишь 31%.

58% опрошенных уверены, что россияне уже преодолели предубеждение к китайским автомобилям. В большей степени с этим тезисом согласны мужчины-водители, чем автоледи (61% против 56%). По мнению 42%, настороженность к китайским маркам у российских автолюбителей остается.

59% согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше (18% полностью согласны, 41% скорее согласны). При этом такой ответ гораздо чаще давали мужчины, чем женщины (69% против 51%) и уральцы (65%). В свою очередь 11% не согласны, что китайские автомобили стали качественнее (8% скорее не согласны, 3% совершенно не согласны). Чаще такой позиции придерживаются на Северном Кавказе (8%). 30% респондентов затруднились с ответом.

«Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. Так, к примеру, в июле в структуре кредитных выдач «Открытие Авто» на новые авто доля китайских брендов составила уже 47% по количеству сделок и 48% по объему выдач в денежном эквиваленте. На новые автомобили кредиты чаще всего брали на Lada, Kia, Haval, Changanи Hyundai. Причем остальные места в топ-10 заняли исключительно китайские авто – Geely, Kaiyi, Jac, Chery и Jetour. В сегменте АСП китайцы пока занимают наименьшую долю – 5% по количеству сделок и по объемам кредитных выдач на подержанные машины, но их доля продолжает расти по мере более тесного «знакомства» россиян с товарами китайского автопрома», - отметила руководитель «Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

*Опрос проведен в июле 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

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