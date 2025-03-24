Открыть свой бизнес планируют 34% казанцев

Треть жителей Казани (34%) планируют открыть своё дело, ещё 18% рассказали, что уже трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме, показало совместное исследование СберСтрахования и «Деловой Среды».

Согласно опросу, почти половина (48%) будущих предпринимателей рассчитывают на доход до 200 тыс. рублей в месяц, каждый третий (34%) — на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Почти каждый пятый (18%) верит, что сможет зарабатывать свыше 500 тыс. рублей.

При этом статистика страховой компании за 2024-й год показывает, что малый бизнес регулярно сталкивается с непредвиденными ситуациями, угрожающими ему финансовыми потерями. В частности, 80% заявлений на выплату приходятся на несчастные случаи с сотрудниками. А наиболее дорогостоящими оказались происшествия с имуществом предпринимателей — на них приходится более половины объёма выплат (52%) малому бизнесу. Реализация таких угроз для незастрахованных компаний будет негативно сказываться на их доходах.

Согласно опросу, самыми популярными вариантами для начала предпринимательской деятельности у россиян стали кафе (19%), частные производства (18%), точки торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерские хозяйства (9%), салоны красоты и фитнес-клубы (9%). Также россияне рассматривают запуск в нише сервисных услуг (6%), строительства и ремонта (5%), детского образования и развлечений (4%), автобизнеса (4%), медицины (4%). Реже всего респонденты выбирают гостиничный бизнес (2%), рекламу (2%), IT (1%).

Четверть респондентов (27%) хотят стать предпринимателями, чтобы самореализоваться, а треть (28%) — чтобы увеличить доходы. Каждый шестой (15%) хочет просто уйти из найма, а каждый десятый (10%) рассчитывает получить больше свободного времени и тратить его на себя и семью.

Две трети опрошенных, у которых есть планы по запуску бизнеса (67%), рассчитывают осуществить их ещё до конца 2025 года. При этом только 6% готовы к стартовым вложениям от 2 млн рублей и более. Более двух третей (72%) полагают, что смогут обойтись без стартовых вложений, а каждый пятый (22%) готов инвестировать от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Долго ожидать, когда бизнес начнёт приносить прибыль, готовы далеко не все потенциальные предприниматели. Более половины россиян, выразивших намерение открыть своё дело (57%), хотят получать от него доход сразу или уже через месяц после запуска. Четверть (23%) готовы подождать 2–3 месяца, шестая часть (17%) — до 1 года. Только 3% готовы ожидать прибыли в течение более продолжительного срока.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Исследование показало, что попробовать свои силы в бизнесе почти одинаково хотят как мужчины (28%), так и женщины (22%). Чаще всего открыть своё дело планирует молодёжь до 30 лет, а уже занимаются предпринимательством — россияне в возрасте 41-50 лет. Важно обратить внимание, что большинство людей рассчитывают обойтись без крупных вложений на старте и надеются на прибыль в ближайшие месяцы. Начинающим предпринимателям особенно важно заранее оценить риски и позаботиться о финансовых гарантиях. Наличие страховки поможет продолжить занятие бизнесом, даже в случае форс-мажоров. Наша статистика показывает, что чаще всего убытки несёт малый бизнес из оптовой и розничной торговли, а также строительной отрасли. Учитывая всё возрастающий спрос на товары на маркетплейсах, в 2024-ом году мы запустили специальный страховой продукт для селлеров этих площадок. Теперь они могут удобно и быстро застраховать свои риски и получить выплату».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Малый бизнес в Татарстане активно развивается, предпринимателям приходится учитывать высокую конкуренцию, изменение спроса и влияние различных экономических факторов. Особенно остро эти вопросы стоят в Казани, где динамично растёт сфера услуг и торговли. В 2024 году число субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось, что подтверждает высокую предпринимательскую активность. При этом страховые программы для крупных предприятий часто не подходят для малого бизнеса. Оптимальным решением становится коробочный страховой продукт, который покрывает ключевые риски. Такой полис позволяет предпринимателям минимизировать финансовые потери и сосредоточиться на росте и развитии своего дела».

Опрос проводился среди жителей 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек.

По данным АО «Деловая среда» 41% новых бизнесов в 2024 году запустили молодые люди до 35 лет, в том числе 14% — от 18 до 25 лет. Мужчины открывали бизнес чаще женщин (57% и 43% соответственно). Больше всего новых предприятий россияне зарегистрировали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Башкортостане и Татарстане. Причём в Краснодарском крае этот показатель за год вырос на 21%.

Наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля. В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.