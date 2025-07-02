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От соцсетей до маркетплейсов: Билайн составил топ-приложений среди гостей Дня молодежи в Казани

Специалисты сервиса Билайн.Аналитика рассказали...

Фото: пресс-служба билайна

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Специалисты сервиса Билайн.Аналитика рассказали о цифровых предпочтениях участников праздничных мероприятий

Во время различных развлекательных и культурных событий фестиваля «День молодежи-2025» гости активно пользовались цифровыми сервисами. За весь период проведения праздничных мероприятий количество обращений в мобильные приложения и использование веб-ресурсов достигло почти 5 миллионов сессий*. При этом мужчины скачивали на 24% больше трафика за одну интернет-сессию, чем женщины.

Лидером среди самых востребованных приложений и интернет-сервисов за рассматриваемый период стал сервис облачного хранилища данных, второе место досталось поисковикам, а на третьем — мессенджеры. Четвертую и пятую строчку заняли стриминговые музыкальные сервисы и маркетплейсы. В топ также вошли почтовые сервисы и видеоплатформы. Такой расклад наглядно показывает, что современная молодежь совмещает развлечение с общением, онлайн-шоппингом и поиском информации.

Исследование также показало, что наибольшая активность была зафиксирована среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Эта группа значительно превзошла остальные возрастные категории по количеству сеансов в мобильных приложениях и использованию различных сервисов со смартфона. Второе место по уровню активности заняли пользователи младше 18 лет, а на третьей позиции – возрастная группа от 40 до 45 лет.

Помимо популярности цифровых решений, аналитики Билайна отметили высокий интерес к событию не только среди жителей Казани и Республики Татарстан, но и среди гостей из других регионов России. Согласно данным обезличенной статистики оператора, в числе лидеров оказались посетители из Марий Эл, Чувашии, Москвы и Московской области, Башкортостана и Нижегородской области.

Одной из площадок фестиваля, посвящённого Дню молодёжи, стала бренд-зона Билайна. Там гости могли рассказать о важном в телефонной будке, заглянуть в глиттер-бар, сделать моментальный снимок на полароид и выиграть фирменный мерч. На скейт-площадке Билайн помогал новичкам сделать первые шаги, предоставив им скейтборды и шлемы, а также проводил соревнования на специальной фигуре и организовывал тренировки как для опытных райдеров, так и для начинающих. Для отдыха была оборудована чилаут-зона с мягкими пуфами и зарядными станциями.

Отдельно отмечу, что ко Дню молодежи Билайн отремонтировал и вдохнул новую жизнь в стритбольное поле экстрим-парка «УРАМ», инфраструктура и специальное покрытие которой в 2022 году были повреждены вандалом. Теперь здесь, на единственной в городе профессиональной площадке для стритбола, стало ещё больше возможностей для крутых тренировок и эффектных видео».

*по данным внутренней аналитики обезличенных данных ПАО «ВымпелКом».

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