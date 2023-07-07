От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»

На площади Тысячелетия от стен Казанского кремля стартовал ралли-марафон «Шелковый путь». Накануне организаторы ралли и автоспортсмены провели финальные проверки своих автомобилей и поделились с журналистами своими ожиданиями от предстоящей гонки.

Журналист Prokazan.ru выяснил, в каких условиях гонщики проведут ралли, что их ждёт на маршруте, чем питаются участники, чтобы быстро восстановиться.

Что ждет гонщиков на новом маршруте?

«Шелковый путь» — одна из самых сложных гонок на планете, которая каждый год проходит в разных регионах России. Если в прошлом году участники ралли знакомились с южными регионами России, Чечней и Дагестаном, то в этом году в планах — Татарстан, Башкирия, Урал, степи Оренбужья и Центральная Россия, включая Самарскую и Саратовскую области. Финишируют участники на Васильевском спуске у стен Московского Кремля 15 июля.

«В общей сложности гонка продлится 10 дней, за это время участникам предстоит преодолеть 5230 километров, 2350 из них составят скоростные спецучастки, большинство из них пройдет на разных типах бездорожья», – рассказал первый замруководителя ралли «Шелковый путь» Виктор Соколов.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Как гонщикам удаётся держать технику в порядке на протяжении всей гонки?

Ралли «Шелковый путь» является серьезным испытанием, к которому спортсмены долго и серьезно готовятся. Так, например, пилот команды G-Drive Racing, чемпионка мира по кросс-кантри ралли Анастасия Нифонтова, отмечает:

«Успех в гонках складывается из нескольких составляющих: надежность техники, которая напрямую зависит от качества топлива и моторного масла, а также работа экипажа и механиков».

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Для того чтобы двигатели спортивной техники максимально раскрывали свой потенциал, гонку сопровождают автоцистерны с топливом G-Drive. Чтобы дополнительно гарантировать его сохранность несколько точек гонки внезапно посетят передвижные лаборатории качества топлива. По всему маршруту ралли в технические городки поставляются моторные масла G-Energy.

В этом году сеть АЗС «Газпромнефть» обеспечит участников и организаторов «Шелкового пути» 200 тысячами литров топлива. Гонщикам будут доступны высокотехнологичные бензины G-Drive, а также дизельное топливо с улучшенными характеристиками G-Drive Diesel.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Двигатели автомобилей участников работают на износ, поэтому во время гонки особенно важно поддерживать их в полном порядке. Для этого спортсменов на протяжении всего ралли сопровождает специализированная мобильная лаборатория G-Energy. Уникальный технический сервис позволяет провести безразборную диагностику двигателя всего по капле работающего масла. Чек-ап для гоночных машин делается всего за 10 минут по десяткам параметров, как медицинский анализ крови. Информация о составе примесей позволяет точно определить состояние всех движущихся узлов автомобиля и быстро готовить машины к каждому гоночному участку, что в условиях гонки по бездорожью имеет значение не только для спортивного результата, но и для безопасности экипажа.

Источник фото: архив редакции

Опыт исследований мобильной лаборатории ложится в основу новых разработок и совершенствования смазочных материалов G-Energy. Находясь на прямой связи с инженерами и механиками команд, эксперты отслеживают работу масел и работающих на них узлов в динамике. Так, рецептуры G-Energy созданы с учетом реального применения в сложнейших автоспортивных соревнованиях, таких как ралли «DAKAR», «Шелковый путь», «Африка Эко Рейс», баха «Зимний лес», где техника проходит испытания не только бездорожьем, но и экстремальными перепадами температур.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Как участники справляются с физическими нагрузками во время гонки?

Гонщики ралли сталкиваются с серьезными испытаниями, ведь в их автомобилях обычно нет кондиционеров. Поэтому в процессе гонки они могут потерять до 5 кг веса, подвергаясь физическим и психологическим нагрузкам, сравнимым с теми, что испытывают летчики и космонавты.

Чтобы восполнить силы сразу после прохождения спецучастка и добраться до бивуака, гонщикам выдают сухпаек. В нем есть все необходимое для быстрого пополнения необходимых калорий и жидкости в организме: магниевая вода, энергетический напиток, фруктово-ягодные батончики G-Drive. Всего на весь период гонки организаторы запасли для гонщиков более 4 тыс. походных наборов питания и энергетических напитков, а также более 60 тыс. бутылок воды.

«В экстремальных условиях ралли батончики с фруктами и орехами из сухпайка – лучшая еда, которую можно найти. Они намного лучше, чем самая дорогая еда в ресторанах!», – поделилась Анастасия Нифонтова.

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

Интересно и то, что в 2023 году участники ралли присоединятся к экологической инициативе сети АЗС «Газпромнефть» по сбору использованных шин «Зеленый – новый черный». Собранные покрышки будут отправлены на переработку в резиновую крошку для последующего использования в безопасных покрытиях спортивных и детских площадок в российских регионах.

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Редакция Prokazan.ru желает участникам ралли удачного заезда!

Источник фото: сеть АЗС «Газпромнефть»