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Ошибка брендинга: как отзывы об ООО Цифротех ударили по другой компании

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К сожалению, многие рассматривают бизнес/предприятие только в границах рынка товаров, которые они предоставляют.

Да еще и пытаются всячески протиснуться клишированным брендированием. Иногда этот метод действительно работает, но свойственен обычно компаниям регионального масштаба без индивидуального бренда: те самые магазины «помидор», «поварешка», «Цифротех», «Промстрой» и так далее.

Это те самые случаи, когда у магазинов определенного сектора есть пул «названий», клише. Так магазин действительно просто узнается, у покупателя выстраивается прямая ассоциативная связь. Мы всегда знаем, что продукты в названии указывают на продуктовый, а морфема «строй» на товары быта или материалы.

Фотографии офлайн магазинов-техники

В отличие от брендов, «McDonalds», «BMW» или «Patagonia» компании/магазину/фирме не нужно выстраивать ряд неочевидных ассоциаций, где звуки мотора или «хэппи-милл» будут вызывать связь с конкретной компанией.

Безусловно, бренд и нужен для того, чтобы выделяться на рынке и даже привязывать его к своей компании.

И это две стороны брендирования: подстраиваться под уже существующий рынок и его клише или заниматься индивидуацией. У обоих подходов есть свои проблемы и свои преимущества.

Клишированные названия делают магазин узнаваемым. Мы всегда знаем, что в нем «предлагают». И подобный подход действительно работает.

Зачастую местным магазинам, особенно продуктовым, брендирование вообще не нужно – покупатели приходят из соседних домов с конкретным запросом на поставляемые подрядчиками продукты. А что если так поступает компания крупнее, особенно в онлайн бизнесе? Тогда она мимикрирует под фейки, мошенников, мелкие и непопулярные магазины.

Приведем простой пример:

Компания АНО Цифротех, очевидно некоммерческая, занимается продвижением бизнеса, интеграцией информационных решений в бизнес-процессы, помощью получении государственных инвестиций.

Тут сокращение напрямую означает «Цифровые технологии». Название полностью соответствует предоставляемым услугам. В основном, они помогают интегрировать информационные технологии в бизнес, помогают с переквалификацией сотрудников.

И ее можно спутать из-за схожести наименований с другой компанией, сайт которой уже невозможно найти в открытом доступе. И на то есть причины.

И другая компания – ООО Цифротех. Коммерческая организация, существующая с 2015 года и ликвидированная впоследствии. Ритейлер, у которого сотни негативных отзывов от недовольных клиентов, не получивших свою технику. Какое отношение имеет ООО Цифротех к АНО Цифротех? – никакого.

Ниже отзывы об ООО Цифротех – все, что осталось от недобросовестного ритейлера.

Обе компании занимаются чем-то связанным с технологиями: в первом случае – B2B формат, во втором – B2C. Но их репутация цепляется одна за другую из-за одинаковых наименований.

Мимикрируя под общий официоз всех компаний, связанных с технологиями АНО «Цифротех» проигрывает, так как связывает себя с рынком электротехники.

А вот ООО Цифротех (возможно, мошенники) наоборот удачно вписываются в рынок и вызывают больше «доверия».

А по итогу страдает безусловно АНО, так как все компании с именем «Цифротех» попадают под репутационный удар. Если все же вы выбрали путь официоза или мимикрии под актуальный рынок, следует хотя бы проверять упоминания в интернете и следить за собственной репутацией.

Для этого есть даже специальные сервисы: Brand Analytics, IQ Buzz, Babkee, SemanticForce.

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