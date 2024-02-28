Оплату улыбкой принимают более 36 тысяч терминалов Волго-Вятского банка Сбербанка

Чаще всего покупки с использованием данного сервиса совершают в супермаркетах.

В настоящее время «Оплату улыбкой» принимают более 36 тысяч терминалов в регионах Волго-Вятского банка Сбербанка*. Сервис уже охватывает различные сегменты розничной торговли, в 2024-2025 годах планируется его распространение на магазины электроники, рестораны быстрого питания и многое другое. Сегодня чаще всего покупки по биометрии совершают в супермаркетах, но расширение сервиса на другие сегменты позволит пользоваться этим способом и для более крупных покупок.

На конец февраля в тройке лидеров по внедрению биометрии в Волго-Вятском банке находятся Нижегородская область с показателем в 8 275 терминалов, Республика Татарстан - 6 472, Пермский край - 6 056.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Сервис «Оплата улыбкой» - новая технология, которая за короткое время успела набрать популярность среди жителей наших регионов. Процесс оплаты занимает всего 4 секунды – меньше, чем поиск карты или мобильного телефона в кармане. Безопасность и удобство сервиса повышает доверие людей к нему, а начисление бонусов СберСпасибо так же, как при оплате картой или SberPay, помогает экономить».

При подключении данного вида оплаты уникальные черты лица клиента банка сохраняются не в виде статического изображения, а цифрового кода. Во время оплаты система распознавания сканирует уникальные черты лица человека и сравнивает их с загруженными в неё биометрическими данными. Поэтому случайно деньги не спишутся, а распознать владельца карты система сможет даже в том случае, если он надел очки, шапку или отрастил бороду. В крайнем случае для подтверждения личности терминал предложит ввести специальный код безопасности. В то же время снять деньги, используя фотографию владельца карты, не получится – система распознавания лица поймёт, что перед ней статичная картинка. Также деньги не спишутся, если человек случайно будет проходить мимо терминала в момент оплаты.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.