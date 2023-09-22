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Обновлен рейтинг лучших ипотечных программ банков на новостройки

Обновлен рейтинг лучших ипотечных программ банков на новостройки

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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Финансовый интернет-портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших ипотечных программ на первичном рынке недвижимости в сентябре 2023 года, проанализировав предложения крупнейших розничных банков страны.

Как отметили авторы рейтинга, после повышения ключевой ставки Банка России стоимость ипотечных кредитов также выросла . Однако резкое падение курса рубля привело к всплеску сделок с недвижимостью. Люди стремятся вложить деньги, чтобы сохранить сбережения от обесценивания. С начала осени спрос на недвижимость резко вырос, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес покупателей дополнительно подогревает цены на новостройки.

Авторы исследования проанализировали продукты 50 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали 20 наиболее выгодных заемщикам предложений жилья на первичном рынке. В исследовании сравнивались размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Принимались во внимание условия ипотечного страхования и способы понижения ставки. Дополнительно учтена значимость кредитной организации на финансовом рынке.

В результате в тройку лучших ипотечных программ на первичном рынке вошли банк «Открытие», Совкомбанк и Росбанк.

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