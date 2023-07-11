Важное в РТ
· Служба новостей

Объем выдач ипотеки самозанятым банком ВТБ превысил 5 млрд рублей

Подписаться в Telegram

С начала года около 1,3 тысяч самозанятых получили в ВТБ жилищные кредиты на общую сумму более 5,2 млрд рублей. По статистике банка, чаще всего такие клиенты приобретают квартиры, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

По данным ВТБ, недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя. Порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Наибольшую активность клиенты, осуществляющие свою трудовую деятельность в рамках специального налогового режима, проявляют в Москве и области – здесь ВТБ проводит примерно каждую пятую ипотечную сделку с самозанятыми. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа выдач соответственно.

«Сегодня поддержке самозанятых уделяется особое внимание. Таким россиянам доступен широкий набор инструментов финансовой помощи как на федеральном, так и региональном уровнях. К активной работе с сегментом подключаются крупные банки, фокусируясь на повышении качества жизни самозанятых клиентов. ВТБ за счет перехода на новые IT-системы существенно улучшил условия ипотеки для заемщиков, получающих финансирование без подтверждения дохода. После перезапуска программы спрос самозанятых россиян на ипотеку ВТБ вырос почти в 3 раза и продолжает поступательно увеличиваться», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

"Яд отсасывать не нужно!": в Татарстане ребенок оказался в реанимации после укуса змеи

Полезное

день назад

Человечество готово к переменам

уничтожение тараканов в московской области

Новости Казани

5 часов назад

"Получил одобрение межведомственной комиссии": в историческом центре Казани появится очередное элитное жилье

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

заказать мебель на заказ в Казани

Новости Казани

18 часов назад

Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды

Новости Казани

день назад

Парень упал на нее с тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

Новости Казани

день назад

Очень высокая конкуренция: власти Казани рассказали, в каких сферах работодателям сложнее всего

Новости Казани

день назад

Скончался до приезда скорой: в Казани на пункте металлоприема придавило рабочего

Новости Казани

день назад

Стали чаще устанавливать самовольно: в Казани чаще нарушают правила установки шлагбаума
Лонгриды
23 часа назад

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Важное в РТ

4 минуты назад

Объем средств физлиц в Сбербанке увеличился в июне

Гид по скидкам Казани

день назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

Новости Казани

24 минуты назад

"Главная задача - создать уют": в Казани завершают благоустройство жилого квартала

Новости Казани

34 минуты назад

На берегу лежали вещи: в Казани нашли тело мужчины в озере
Лететь придется три часа: Казань и Мурманск будут связаны прямым авиасообщением
Новости Казани
44 минуты назад

Лететь придется три часа: Казань и Мурманск будут связаны прямым авиасообщением

Новости Татарстана

49 минут назад

"Ему удастся продолжить плотное взаимодействие по цифровым задачам": был выбран президент Академии наук Татарстана

Важное в РТ

59 минут назад

Объем выдач ипотеки самозанятым банком ВТБ превысил 5 млрд рублей

Важное в РТ

2 часа назад

Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь-июнь составила 727,8 млрд рублей
От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»
Важное в РТ
4 дня назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»