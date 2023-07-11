Объем выдач ипотеки самозанятым банком ВТБ превысил 5 млрд рублей

С начала года около 1,3 тысяч самозанятых получили в ВТБ жилищные кредиты на общую сумму более 5,2 млрд рублей. По статистике банка, чаще всего такие клиенты приобретают квартиры, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

По данным ВТБ, недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя. Порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Наибольшую активность клиенты, осуществляющие свою трудовую деятельность в рамках специального налогового режима, проявляют в Москве и области – здесь ВТБ проводит примерно каждую пятую ипотечную сделку с самозанятыми. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа выдач соответственно.