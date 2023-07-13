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Объём выдач ипотеки на загородную недвижимость в ВТБ достиг 30 млрд рублей

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По итогам первого полугодия около 4,6 тысячи клиентов оформили в ВТБ жилищные кредиты на загородную недвижимость, что на 45 % превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем сделок удвоился и достиг 30 млрд рублей.

Средний «чек» по итогам шести месяцев года в сегменте загородной недвижимости составил около 6,5 млн рублей – примерно на треть выше, чем годом ранее.

Регионами-лидерами по объему выданных ВТБ средств стали Москва и область (7,6 млрд рублей с начала года), Республика Татарстан (2,3 млрд) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (1,7 млрд). Замыкают топ-5 Краснодарский край (1,5 млрд) и Новосибирская область (1 млрд).

Примерно каждый пятый кредит банк оформил по льготным программам. Среди них наибольшим спросом у заемщиков пользовалась «семейная ипотека», по которой банк провел каждую вторую сделку с господдержкой.

«Сегодня загородная недвижимость – один из наиболее быстро растущих сегментов. По нашей оценке, в первом полугодии объем рынка ипотеки на частное домостроение составил около 154 млрд рублей. Это более чем в 4 раза превышает итог аналогичного период прошлого года, когда сегмент развивался при высоких ставках. В то же время результат в 14 раз «обогнал» показатель за первое полугодие рекордного 2021 года. По нашей статистике, наибольшим интересом загородная недвижимость пользуется у семейных клиентов, так как предоставляет больше пространства и возможностей для досуга с детьми. Мы ожидаем, что по мере расширения господдержки, увеличения активности банков и застройщиков палитра финансовых инструментов на рынке будет расширяться, что будет увеличивать доступность ИЖС для населения», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах Евгений Дячкин.

Ранее ВТБ объявил о фокусе на развитии ипотеки в сегменте ИЖС и полностью перезапустил программы финансирования таких объектов. Сегодня клиентам ВТБ доступны льготные программы на ИЖС хозспособом (своими силами), на строительство с привлечением подрядчика. Кроме того, в банке возможно оформить жилищный кредит на строительство домов по договору участия в долевом строительстве.

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