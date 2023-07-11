Объем средств физлиц в Сбербанке увеличился в июне

Объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,7 процента в июне

Как сообщает ПРАЙМ, объем средств физических лиц в Сбербанке в июне вырос на 3,7%, юрлиц — на 4,4%, говорится в отчетности банка по РСБУ.

"Средства физических лиц приблизились к 20 триллионам рублей: в июне прирост ускорился до 3,7%… Средства юридических лиц выросли на 4,4% за последний месяц… до 9,4 триллиона рублей", — сказано в сообщении.

При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 8,4%, а юрлиц — на 8,2%.

Источник: https://1prime.ru/finance/20230711/841049700.html