Объем средств физлиц в Сбербанке увеличился в июне
Объем средств физлиц в Сбербанке вырос на 3,7 процента в июне
Как сообщает ПРАЙМ, объем средств физических лиц в Сбербанке в июне вырос на 3,7%, юрлиц — на 4,4%, говорится в отчетности банка по РСБУ.
"Средства физических лиц приблизились к 20 триллионам рублей: в июне прирост ускорился до 3,7%… Средства юридических лиц выросли на 4,4% за последний месяц… до 9,4 триллиона рублей", — сказано в сообщении.
При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 8,4%, а юрлиц — на 8,2%.