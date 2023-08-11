Объем поддержки строительной отрасли в Приволжье за 2022-2023 год составил более 212 млрд рублей

Ежегодно во второе воскресение августа в России отмечается День строителя. Волго-Вятский банк Сбербанка* присоединяется к поздравлениям, а также публикует традиционную статистику по поддержке отрасли.

Строительная отрасль является крупным мультипликатором экономики. По предварительной оценке, озвученной на совещании по вопросам развития строительной отрасли в Кремле[1], комплекс дает порядка 5% ВВП страны.

Поддержка строительной отрасли является особенным фокусом Сбера. Так, в 2022 году Волго-Вятский банк Сбербанка профинансировал проекты строительной сферы недвижимости на сумму более 147 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2021 году. За первое полугодие 2023 года объем финансирования составил 65 млрд рублей, из которых 64 млрд – финансирование объектов жилой недвижимости. Всего в эксплуатацию за 2022 год введено порядка 11 млн квадратных метров. За первые 6 месяцев текущего года этот показатель составляет почти 7 млн квадратных метров.

Строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение и для социальной сферы. Важным критерием улучшения жилищных условий населения является доступность ипотечного кредитования. Сбер продолжает сохранять низкие ставки по льготным программам и улучшать условия кредитования. Порядка 20% всех выданных в 2023 году жилищных кредитов на территории Волго-Вятского банка Сбербанка приходится на программу ипотеки «Господдержка», 25% – на «Семейную ипотеку». С 9 августа Сбер увеличил сумму допустимого кредита по программам господдержки: с 12 до 15 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и с 6 до 7,5 млн рублей для других регионов России.

Рекорд по объему выданной ипотеки за текущий год пришелся на июль. По данным Домклик, объём выдач в июле по всей стране вырос на 7,3% в сравнение с июнем. При этом доля льготной ипотеки во всех выдачах Сбера в июле превысила 50%.

На территории Волго-Вятского банка Сбербанка объем жилищного кредитования за прошлый месяц составил более 40,5 млрд рублей. Для сравнения, это в 3 раза больше, чем в июле 2022 года. Доля кредитов на новостройки в общей структуре составила порядка 38%.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Строительная отрасль является не только одним их ключевых направлений бизнеса, но и выполняет важную социальную миссию, обеспечивая качественный уровень жизни населения в регионах. В прошлом году на каждой территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка мы провели круглые столы с застройщиками при поддержке администрации субъектов по вопросам текущей ситуации в строительной отрасли и перспектив развития, выявили болевые точки и направили свои ресурсы на решение этих проблем. За 2022 год Волго-Вятский банк Сбербанка профинансировал проекты строительной сферы недвижимости на сумму более 147 млрд рублей, что на 54% больше, чем в предыдущем году. В этом году показатель уже достигает 65 млрд рублей. Мы нацелены на дальнейшую плодотворную работу с представителями отрасли. Присоединяюсь к самым теплым поздравлениям с профессиональным праздником и желаю новых побед исполнения самых смелых планов!»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.