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Объем кредитования ИП и ООО сегмента малого бизнеса в первом полугодии 2023 года в Приволжье составил более 25,5 млрд рублей

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За первое полугодие 2023 года общий объем кредитования субъектов МСП в рамках продукта Бизнес-Доверие на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* составил 25,6 млрд рублей. В Нижегородской области объем кредитования по продукту составил более 4,8 млрд рублей, в Татарстане – 6,6 млрд, в Пермском крае – 5,5 млрд, Республике Удмуртия – 2,6 млрд, Владимирской области – 1,9 млрд, Кировской области – 1,3 млрд, Республике Чувашия – 1,4 млрд, Республике Мордовия – 770 млн, Республике Марий Эл – 498 млн.

Согласно отчетности Сбера по РБСУ, общий корпоративный кредитный портфель всего банка вырос до 21,6 трлн. рублей, показав рост на 3,6% в июле (+2,7% без учета валютной переоценки). С начала года портфель увеличился на 15% (+9,3% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму более 2 трлн рублей.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Поддержка субъектов МСП остается для Сбера одним из приоритетных направлений работы. Нам важно сохранять для предпринимателей все условиях для ведения и развития бизнеса. Для этого мы предлагаем линейку продуктов с комфортными условиями: быстрым одобрением заявки, возможностью влиять на процентную ставку, отсутствием необходимости подтверждать целевое использование»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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