Объединяя суверенные экономики: что обсудят на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

В рамках первого дня 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоятся две сессии, которые будут посвящены расширению взаимодействия суверенных государств и поиску нового баланса мировой экономики.

В рамках пленарной сессии форума традиционно запланировано выступление Президента России Владимира Путина, после которого глава государства ответит на вопросы участников форума – инвесторов из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. Модератором сессии станет президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Россия достойно справляется с брошенными ей вызовами. Несмотря на то, что на нашу страну наложено более 13 тысяч санкционных ограничений – беспрецедентный случай в мировой истории – темпы роста нашей экономики не отличаются от среднемировых. По объему ВВП Россия уже превзошла досанкционный уровень. Очевидно, что попытки западных стран изолировать нашу страну в экономическом и технологическом отношении цели своей не достигли. Мы по-прежнему открыты к партнерскому диалогу на равных – именно такой площадкой всегда был и остается форум «Россия Зовет!», где инвесторы могут получить ответы на любые свои вопросы напрямую от президента России», – прокомментировал Андрей Костин.

Основная тема форума в этом году «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Макроэкономическая сессия посвящена работе бизнеса и международной кооперации в условиях санкций, информационной безопасности, денежно-кредитной и бюджетной политике России. Спикерами на этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, помощник Президента России Максим Орешкин. В диалоге также примут участие представители бизнеса: президент – председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов. Модерировать макроэкономическую сессию будет первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сегодня экономика и бизнес России уже преодолели самый сложный этап структурной перестройки – и сделали это успешно. Главная задача, которая стоит перед всеми нами, заключается в поиске нового баланса, ведь мир становится гораздо более многополярным. Старые правила глобализации, при которых финансовые и производственные потоки были сосредоточены в разных регионах мира, перестают работать. Именно по этой причине глобальным трендом мировой экономики становится взаимодействие с максимально широким кругом партнёров. Если ещё в прошлом году понятие «глобальная экономика» ассоциировалось в основном с четырьмя регионами, то сейчас перспективными направлениями становятся Глобальный юг и Латинская Америка», - отметил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Форум пройдет 7-8 декабря. Трансляции сессий и программу мероприятия можно найти на официальном сайте.