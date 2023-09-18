О чем молчат 3,8 балла: как правильно читать отзывы о работодателе

Стабильная зарплата, премии, удобный график работы и возможность карьерного роста – так выглядят приоритеты тех, кто ищет постоянную работу. Но только в первом приближении. Хотелось бы еще адекватное руководство, отличную команду коллег, печенье и кофе в офисе, место для парковки. Узнать, все ли в наличии, а также насколько здоровая атмосфера в коллективе можно через отзывы сотрудников. Они одинаково незаменимы в поиске работы для начинающих, специалистов, менеджеров и руководителей, но есть нюансы.

Смотрим на цифры

Нашел вакансию – отправил отклик: еще несколько лет назад схема работала безотказно. Но сейчас на промежуточном этапе появляются отзывы и меняют все. Количество высказываний и мнений о работодателях в интернет стремительно увеличивается. В этом году только на площадке сервиса Dream Job и платформе онлайн-рекрутинга и поиска работы hh.ru число отзывов выросло в 6,5 раз: в январе 2022 года их было 118 200, в августе 2023 года уже 767 800. 66% соискателей просматривают отзывы перед откликом на вакансию или принятием предложения, еще 70% отмечают, когда работодатель реагирует на отзывы прямо и открыто. Чтобы составить полное представление о компании, соискателям достаточно прочитать 5 отзывов, но по данным за май 2023 года пользователи просматривают до 15 отзывов о потенциальном работодателе. Это могут быть давние или совсем скромные отзывы с оценками в две с половиной звезды. И те, и другие достойны внимания, но важно прочитать их верно.

Фото: Tele2

Увидеть главное

Как не утонуть в море чужих мнений и не упустить работу мечты, рассказывают эксперты сервиса Dream job и Tele2, лучший работодатель 2022 года в телеком-отрасли по версии hh.ru. Мы составили подробный чек-лист с примерами.

1. Правильная площадка. Сайты вакансий и сайты отзывов не случайно радикально отличаются содержанием. На крупных hr-порталах облаченные в текст впечатления сотрудников проходят предварительную модерацию. «Не допускаются оскорбительные высказывания, нарушения законов, призывы к агрессии, публикация конфиденциальных данный компаний, отзывы с признаками накрутки и прочая информация, которая может быть недостоверной или не нести пользу читателю, - рассказывает Константин Никонов, project manager сервиса по работе с отзывами Dream Job. - В отдельных случаях, когда возникает сомнение в правдивости отзыва, у его автора могут попросить доказательство работы в компании, о которой он хочет высказаться». Пользователи выставляют оценки по нескольким параметрам, поэтому указывают плюс и минусы компании, картина получается объективной. Сайты-отзовики (antijob.pro, otzovik.com и т.д.), напротив, выполняют функцию приемников для эмоций, здесь нет предварительной модерации, но всегда много боли, драмы и поисков специфической справедливости. Но вы же не за этим пришли.

Константин Никонов, project manager сервиса по работе с отзывами Dream Job. Фото: пресс-служба Tele2

2. Смотрим сроки годности. HR-эксперты едины во мнении, отзывы старше года теряют актуальность, но становятся хорошим индикатором, реагирует ли компания на запросы работников. «Мы также рекомендуем обращать внимание на отзывы не старше одного года, это оптимальный период, когда даже у бывших сотрудников свежи впечатления, - поясняет Елена Щербакова, директор по работе с персоналом макрорегиона «Волга» Tele2. Например, несколько лет назад многие писали о Tele2, что хотели бы более широкий спектр услуг по ДМС. Мы учли это пожелание, более того, создали персональный конструктор льгот. Каждый сотрудник подстраивает систему компенсаций под себя. Сейчас в ней несколько вариантов на выбор, можно возместить часть стоимости обучения иностранным языкам, занятий спортом и медицинских скринингов. Но в старых отзывах по-прежнему можно прочитать пожелания о расширении возможностей ДМС и дополнительных льготах».

Елена Щербакова, директор по работе с персоналом макрорегиона «Волга» Tele2. Фото: пресс-служба Tele2

3. Изучаем рейтинг. Баллы компании складываются из всех отзывов на портале. Если последний год преобладают положительные оценки, но несколько лет назад бывший сотрудник поставил единицу, «пять» компания не получит. Благоприятным считается рейтинг от 3,5 баллов.

4. Выявляем конкретику. Обращайте внимание, о чем чаще всего упоминают бывшие и действующие сотрудники. Если в отзывах периодически пишут, что зарплата в срок, на уровне рынка или адекватный начальник-молодец, скорее всего, так оно и есть. Если сотрудники отмечают постоянные переработки, непрозрачный процесс начисления вознаграждений – это указывает на существующие системные проблемы. А вот категоричные суждения без фактов не всегда равноценны предупреждению. В ответ компании не могут оценить качество работы и компетентность оставившего отзыв. Возможно, это на пользу всем.

5. Иногда нужен шанс. Составлять свое мнение на основе чужих высказываний опрометчиво. Если сохраняется баланс положительных, нейтральных и негативных отзывов, а сама вакансия выглядит перспективной – всегда лучше прийти на встречу, все обсудить, задать вопросы и получить ответы.

Рынок труда сейчас остается рынком соискателей, рост спроса во многих отраслях опережает рост предложения. В такой ситуации отзывы становятся тем самым первым впечатлением, которое потом сложно изменить, но крупные компании расценивают увеличение мнений сотрудников в сети как возможность, а не критику.

«Отзывы – отличный инструмент как для соискателя, так и для рекрутеров, - делится мнением Елена Щербакова. - Он помогает претендентам составить мнение о потенциальном работодателе, а компании - выявить зоны роста и развития. В том числе благодаря обратной связи от действующих и бывших сотрудников, Tele2 многократно становилась лучшим работодателем телеком-отрасли согласно оценке hh.ru».

Tele2 регулярно открывает новые вакансии по всей России. Посмотреть их, отправить резюме и присоединиться к команде можно здесь.