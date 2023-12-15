НПФ ВТБ: количество онлайн-взносов по НПО выросло на 70%

Свыше четверти взносов были направлены на открытие новых договоров негосударственного пенсионного обеспечения, что более чем в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Остальные три четверти пополнений проходили в рамках действующих договоров.



Количество взносов, проведенных клиентами НПФ ВТБ через Систему быстрых платежей (СБП), достигло 34%, а их объем превысил 77% от общей суммы средств, внесенных клиентами фонда на свои пенсионные счета через онлайн сервис фонда.



«Мы наблюдаем стабильный прирост количества клиентов, самостоятельно оформляющих договоры НПО в режиме онлайн. Перевод максимального числа сервисов в «цифру» был одной из основных стратегических задач НПФ ВТБ. Сегодня практически любую услугу или документ клиент может получить дистанционно за несколько минут. Это не только быстро, но и доступно для огромного количества людей, не имеющих возможности дойти до отделения фонда или банка. В то же время, количество взносов, проведенных через СБП, говорит о росте доверия к инновационным платёжным каналам, ведь еще в прошлом году их доля составляла лишь 19%», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.



По итогам ноября 2023 года объем пенсионных накоплений в НПФ ВТБ составил 312 млрд рублей, а пенсионных резервов – 33 млрд рублей. Общее количество участников программ НПО превысило 187 тысяч человек, а количество застрахованных лиц - 2,9 млн человек. Рейтинг максимальной надежности фонда подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Национальным рейтинговым агентством.