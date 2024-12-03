Новый офис ВТБ открылся в Набережных Челнах в Комсомольском районе

Отделение по обслуживанию физических лиц находится при выезде из города – на ул. Мусы Джалиля, дом 25, в ЖК «Тюльпан». Офис расположен в оживленном месте: рядом с Парком культуры и отдыха, вблизи от популярных сетевых магазинов.

Открытие нового офиса связано с активным ростом числа клиентов ВТБ в Набережных Челнах.

Для комфорта в отделении организованы удобные зоны обслуживания с мягкой мебелью. Сотрудники проводят операции на ноутбуках, подтвердить их можно в приложении ВТБ Онлайн. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в зоне самообслуживания круглосуточно доступен банкомат. Прийти в отделении можно с питомцем, если его рост не превышает 40 см. Рядом со зданием офиса организована бесплатная парковка.