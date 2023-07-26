Новые возможности онлайн-торговли для татарстанских предпринимателей

Торговля онлайн, на маркетплейсах, сайтах, в социальных сетях, требует не только особых стратегий, но и специальных инструментов продаж.

Существует множество различных сервисов для предпринимателей, занимающихся онлайн-торговлей, которые позволяют упростить работу вне зависимости от опыта и стажа продавца.

Сбер представляет решение, включающее в себя платформу для организации интернет-продаж inSales (ИнСэйлс), специальные условия расчетно-кассового обслуживания, инструменты приема онлайн-оплаты от Юkassa (Юкасса), чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид. Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а ещё — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.