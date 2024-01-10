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Новогодние каникулы в Казани провели москвичи, петербуржцы, ульяновцы и туристы из Удмуртии

Новогодние каникулы в Казани провели москвичи, петербуржцы, ульяновцы и туристы из Удмуртии

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал туристические потоки в Казани в период с 30 декабря по 8 января. Наибольшее количество гостей приехало в столицу Татарстана из Москвы и Удмуртии. Третьими по численности в регионе стали туристы из Санкт-Петербурга. Всего Казань в каникулы посетили жители 67 регионов.

По данным мобильного оператора, наибольшее количество туристов-клиентов Tele2 приехали в республику из Москвы, на них пришлось более 10% от общего числа иногородних абонентов, 7,5% прибыли из Удмуртии. 6,5% туристов приехали на новогодние каникулы из Удмуртии, 6% из Чувашии. Замыкают пятерку поклонников Татарстана жители Ульяновской области, на них пришлось 5% от общего числа гостей. Более 60% иногородних абонентов Tele2 посетили Казань в период со 2 по 6 января.

Оператор также проанализировал активность гостей и жителей Казани по потреблению трафика в новогоднюю ночь. Для расчета использовались обезличенные данные об абонентах Tele2. Наиболее охотно клиенты Tele2 делились впечатлениями в социальных сетях и пользовались мобильным интернетом на главной елке города у Центра семьи «Казан», пик активности приходился на период с 20:30 до 21:30 и после 23:00. На втором месте по популярности оказалась парк «Черное озеро», на третьем – новогодняя площадка в саду Кирова, где проходил «КышДаКар-фест».

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