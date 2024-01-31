Важное в РТ
· Служба новостей

Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес

Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес

Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Подписаться в Telegram

erid: LatgC1Ds7

Специалисты билайна построили альтернативный интернет-канал для головного офиса одного из крупнейших российских производителей алкоголя и настроили корпоративную сеть.

АО «Татспиртпром» — лидер среди российских производителей водки и ликёро-водочной продукции по объёму выручки за 2022 г. — использует облачные решения для управления производством, складом, дистрибуцией и другими бизнес-процессами.

Чтобы обеспечить непрерывность работы на своих объектах, компания приняла решение о строительстве дополнительного интернет-канала для головного офиса и настройки единой корпоративной сети для административных, производственных и складских площадок. По результатам проведённого тендера реализацию проекта доверили специалистам билайн бизнес.

Одним из основных требований заказчика была полная независимость резервного интернет-канала от существующей инфраструктуры.

«Проект для «Татспиртпрома» потребовал тщательной проработки маршрута нового интернет-канала. Нужно было создать такую альтернативу, чтобы не задействовать коллекторы, опоры или радиорелейные пролёты, по которым проходят каналы основного поставщика услуг связи. Это было непросто, но мы нашли подходящий вариант, подключив сервис в требуемые сроки», — рассказал Евгений Калашников, директор корпоративного бизнеса региона Центр ПАО «ВымпелКом».

Вторая часть проекта была связана с настройкой корпоративной сети для 15 административных, производственных и складских площадок «Татспиртпрома», расположенных в разных районах Татарстана.

Специалисты билайн бизнес организовали с нуля каналы связи между L2 VPN (виртуальная частная сеть второго уровня) портами и каждой площадке, включая головной офис. Чтобы обойтись без дополнительных земляных работ, на отрезке «последней мили» использовалось российское оборудование для беспроводного доступа к сети.

«Обеспечение непрерывной работы всех подразделений — одна из важнейших задач «Татспиртпром». Мы благодарим команду билайн бизнес за готовность реализовать сложные проекты, высокое качество сервиса и предоставление гибких условий. «Татспиртпром» уже много лет пользуется разными услугами билайна — от корпоративной сотовой связи до облачного хранения данных. И мы планируем расширять наше сотрудничество», — прокомментировал Кирилл Куликов, директор по информационным технологиям АО «Татспиртпром».

Подробнее о реализации совместного проекта читайте на портале билайн now.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

тараканы в квартире дезинфекция московская область

Новости Татарстана

19 часов назад

Казанская блогерша Илюса Миннегалеева объявлена в розыск

Новости Татарстана

день назад

Горнолыжку под Казанью разнесли из-за высоких цен

базы маркетологов в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане замедлилась активность на рынке жилой недвижимости

Новости Татарстана

23 часа назад

СКР подозревает племянника Талгата Абдуллина в уклонении от уплаты налогов

Новости Татарстана

день назад

Участник СВО из Мензелинска неожиданно для семьи вернулся домой
Лонгриды
17 часов назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

10 минут назад

В Казани затопило улицу Братьев Касимовых из-за прорыва водопровода

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

35 минут назад

В Казани снизилась обеспеченность жителей торговыми центрами

Новости Татарстана

час назад

В Казани водитель пострадал при сходе снега с крыши многоэтажки
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
6 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

2 часа назад

Писатель Гараев экранизацией своей книги «Слово пацана» остался доволен

Новости Татарстана

14 часов назад

Массовый сбой в работе Интернета произошел в России: стали известны причины

Новости Татарстана

17 часов назад

Фанаты массово поддержали Валиеву после дисквалификации
Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу
Интересное в Казани
6 дней назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу