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Нейросеть поможет юным татарстанским художникам попасть в Русский музей

Нейросеть поможет юным татарстанским художникам попасть в Русский музей

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запускает на онлайн-платформе «Поколение М» приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы, которые могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.

Нейросеть, развернутая в облаке CloudMTS, позволяет перевести простой набросок в работу в стиле выдающихся художников, например, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского или Николая Рериха. Чтобы создать картину, нужно выбрать жанр: портрет, пейзаж или натюрморт, определиться с живописцем, затем чат-бот начнет подготовку изображения.

Работа с инструментом на основе ИИ – важная часть будущего курса по научно-технологическому искусству для школьников на платформе «Поколение М». Программа расскажет, как наука и творчество влияют на жизнь человека, как работают нейросети. Подростки смогут с помощью цифрового помощника создать собственные полотна в стиле известных мастеров живописи. Лучше работы выставят в Русском музее в рамках проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза» (совместная инициатива Русского музея, экосистемы МТС, благотворительного фонда «Система» и ИТМО).

«Хотя искусственный интеллект достаточно давно используется в науке, промышленности, образовании и других сферах жизни, массовый интерес нейросети вызвали это весной. Татарстанцы, поддавшись общему тренду, начали загружать сгенерированные ИИ аватарки в социальных сетях и тестировать возможности технологии. В искусстве нейросети все чаще называют соавтором человека, ассистентом в воплощении самых смелых креативных идей. Наш совместный просветительский проект, созданный на стыке технологий, позволит юным татарстанцам бесплатно оценить возможности искусственного интеллекта и получить навыки, которые в будущем могут помочь им стать квалифицированными специалистами и стать частью ИТ-сообщества», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Программа по научно-технологическому искусству стартует в феврале 2024 года.

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