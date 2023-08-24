«Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников

«Неделя знаний со Сбером» пройдёт с 28 августа по 2 сентября. Накануне Дня знаний можно будет послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах ведущих экспертов, а также пройти бесплатные видеокурсы. Все гости и участники мероприятия смогут воспользоваться скидками и спецпредложениями на образовательные продукты Сбера и компаний-партнёров, которые помогут получить новые знания, раскрыть свой потенциал и позволят учиться регулярно и с удовольствием.

Мероприятия пройдут онлайн и офлайн. Участвовать в них смогут все желающие, независимо от возраста и места проживания. На сайте «Недели знаний со Сбером» собраны лекции, вебинары и мастер-классы, которые будут доступны до 5 сентября. Посмотреть трансляции всех онлайн-мероприятий также можно будет в виртуальном пространстве «КоМета». «Неделя знаний со Сбером» будет полезна и интересна всем, кто хочет больше узнать о цифровой и финансовой грамотности, о предпринимательстве, творчестве, развитии мягких навыков, а также освоить новые навыки в удобном формате. Участники узнают, как определиться с выбором профессии и какие продукты Сбера помогут в развитии проектов и бизнес-идей.

Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка: «Сбер развивает проекты и цифровые решения, чтобы каждый получил возможность учиться на протяжении всей жизни, осваивать цифровые навыки и актуальные профессии. Всё больше людей используют образовательные ресурсы ежедневно не только для рабочих задач, но и для того, чтобы продлить своё когнитивное долголетие. При разработке цифровых решений мы ориентируемся на потребности обучающихся и требования работодателей к будущим специалистам. Сбер помогает реализовать потенциал и раскрыть талант каждого человека. Мы делаем наши образовательные продукты доступными, актуальными и увлекательными. Всем, кто хочет развиваться, я рекомендую познакомиться с обширной программой "Недели знаний со Сбером" и выбрать для себя полезные и интересные мероприятия. В рамках мероприятия можно будет познакомиться с флагманским проектом индустрии образования Сбера – ″Школой 21″, а также получить скидки и спецпредложения от образовательной платформы Edutoria, онлайн-университета творческих профессий ″Муза″, СберУниверситета и других проектов Сбера и компаний-партнёров».

Каждый день на «Неделе знаний со Сбером» будут проходить лекции, вебинары и мастер-классы от экспертов дирекции академических партнёрств Сбербанка, СберОбразования, СберСовы, молодёжных акселераторов Сбера и территориальных банков. Среди них — творческие лектории от онлайн-университета творческих профессий «Муза» и литературного движения «Прочитай»; профориентационная игра для школьников «Добро пожаловать в Сбер»; для молодёжи старше 18 лет — лекция «О Сбере и карьере в Сбере»; мастер-класс «Публичные выступления»; вебинары «Как накопить на мечту: финансовое здоровье и полезные сервисы по управлению личными финансами», «Страхование: страх или уверенность? Мифы о страховании и реальность», «Инвестиции в будущую пенсию: как сохранить привычный уровень жизни» и другие образовательные проекты.

В понедельник, 28 августа «Неделю знаний со Сбером» откроют лекции спикеров СберУниверситета: «Как быть осознанным лидером сегодня» и «Почему цифровая трансформация не случается и как это исправить». Очно эти лекции можно будет послушать с 18:00 в офисе Сбера на Кутузовском, 32, корпус Г (нужна регистрация) или посмотреть онлайн. В этот же день в 18:00 начнётся онлайн-вебинар от СберСовы «Финансовое планирование: как достичь целей в заданные сроки», который научит составлять личный финансовый план и правильно соотносить риски и доходность. А в 19:30 учитель и методист Светлана Антонова, проведёт онлайн-вебинар для родителей «Мягкие навыки ребёнка. Что ещё важно в школе, помимо учебных предметов?».

С 28 августа по 2 сентября подростки смогут принять участие в бизнес-марафоне «От идеи до единорога», который пройдёт в шести городах России (Калининград, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Иркутск и Сочи). Ребята смогут придумать свою идею и попробовать себя в роли предпринимателя. По итогам марафона ребята смогут подать заявку в акселераторы для школьников и студентов, где под руководством наставников смогут создать настоящий бизнес.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начинает в рамках «Недели знаний со Сбером» цикл образовательных мероприятий нового учебного года. В него входит конкурс ФинСпринт в рамках Олимпиады школьников «Высшая проба», профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады, конкурс «Это твой Выбор» и новый сезон проекта Амбассадоры финансовой грамотности.

Во вторник, 29 августа с 10:00 до 18:00 в главном офисе Московского банка ПАО Сбербанк (Оружейный переулок, 41) пройдёт ярмарка «НеШкольный маркет». На ней выпускники проекта «Бизнес-уик-энд. Старт» Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы представят свою продукцию: футболки, экофутляры для ручек, интеллектуальные игры и многое другое. Вход на ярмарку — свободный.

Завершит «Неделю знаний в Сбере» конференция «HR + Маркетинг», которая пройдет 2-3 сентября в кампусе СберУниверситета в Истринском районе Московской области. В течение двух дней участники объединятся, чтобы ответить на главный вопрос мероприятия: Как стать lovemark — брендом, который вызывает восторг не только у клиентов, но и у сотрудников? Кроме того, СберУниверситет 2 сентября проведет экскурсию для всех желающих (нужна регистрация) по территории кампуса.