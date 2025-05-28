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Не только Кремль и аквапарк: путешественники открывают новый Татарстан

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Туристическая привлекательность Татарстана продолжает расти. С января по май число гостей из других регионов России увеличилось на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Все больше путешественников выбирают новые направления вместо традиционных туристических маршрутов, о чём свидетельствуют исследование на основе обезличенных данных абонентов МегаФона.

Знаковые места Казани продолжают удерживать лидирующие позиции по количеству туристов. Казанский кремль, улица Баумана, «Чаша», Кремлевская набережная и аквапарк «Ривьера» остаются в числе самых посещаемых объектов. Не теряют своей привлекательности парк имени Горького, Парк Победы и Татнефть-Арена, где регулярно проводятся спортивные и культурные мероприятия.

Однако многие путешественники стремятся выйти за рамки привычных маршрутов, открывая для себя новые уголки республики. Так, за последний год ИТ-парк имени Башира Рамеева принял на четверть больше гостей из других регионов. Еще одной точкой притяжения на набережной озера Кабан стал новый Театр Камала. Кроме того, на треть увеличилось число туристов в Горкинско-Ометьевском лесу и в районе озера Комсомольское в Дербышках.

За пределами республиканской столицы гости также выбирают нестандартные маршруты. В кинопоселке «Семрук» аналитики отмечают рост турпотока на 50%, в Камском устье — на 70%. Болгар и Раифа также стали популярнее среди туристов. Зимой значительно увеличилось число путешественников на горнолыжном комплексе «Федотово» рядом с Набережными Челнами — более чем вдвое.

Чаще всего в Татарстан приезжают из Москвы и Московской области, Башкортостана, Чувашии, Самарской, Ульяновской областей, Марий Эл и Удмуртии. Наиболее активно исследуют республику гости в возрасте от 36 до 45 лет. Среди путешественников, абонентов оператора, наблюдается практически равное соотношение мужчин и женщин.

«Татарстан притягивает гостей со всей России — от Калининграда до Камчатки. Положительно сказывается на турпотоке развитие дорожной инфраструктуры. Только количество наших абонентов из других регионов, проезжающих по татарстанскому участку трассы М-12, за год увеличилось более чем на треть. В преддверии туристического сезона мы запустили дополнительные базовые станции на федеральных трассах М-7 и М-12, увеличили скорость мобильного интернета в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, а также в поселках на берегу Волги и Камы», — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

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