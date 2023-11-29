«Не могу долго говорить, звоню от соседа»: как надежная сотовая связь поменяла отношения

Три десятка лет развития сотовой связи изменили жизнь. Закончилась эпоха, когда домашние телефоны были у немногих счастливчиков, а к уличному таксофону иногда нужно было идти в плохую погоду. Надежная связь и повсеместная цифровизация, к счастью, отправили в прошлое многие неудобства, разнообразили общение с близкими, упростили быт, и даже изменили содержимое сумок.

Как поменялась жизнь благодаря мобильной связи, показал опрос, проведенный в билайне единым центром исследований.

Больше способов выразить свои чувства

Мы привыкли к практически безусловной возможности в любой момент достать телефон, позвонить или написать нужному человеку, и так же быстро получить ответ. Чтобы связаться с близкими, больше не нужно идти на почту, к таксофону или в гости к соседям, у которых есть домашний телефон.

Источник: «пресс-служба билайна»

В результате доступность общения обогатила наши отношения с окружающими. Например, каждый второй опрошенный клиент билайна отмечает, что стал чаще общаться с родственниками после появления мессенджеров. Важно, что возможностью чаще общаться пользуется и старшее поколение: среди возрастной группы 56-65 лет эта доля составляет 64%. Отправить открытку с котятами в семейный чат может любой член семьи, и уже это простое действие порой создают ощущение близости и теплоты.

Источник: «пресс-служба билайна»

Смартфон и мобильный интернет подарил нам новые способы выразить свои чувства и поделиться важным с близкими: можно писать тексты любой длины, использовать изображения, реакции и эмодзи, общаться по видео и отправлять «войсы», делиться понравившимся контентом и ставить лайки в соцсетях. Многим это упростило возможность выразить свои мысли и чувства. Согласно результатам опроса, каждой второй женщине и каждому третьему мужчине проще написать сообщение, чем позвонить.

Источник: «пресс-служба билайна»

Сотовая связь упростила не только общение с семьей, но и ее создание: треть опрошенных мужчин признались, что с помощью интернета нашли новых знакомых и близких, в каждом десятом случае – супругу. Современные знакомства в интернете не требуют таких затрат сил и времени, как раньше: больше не нужно посылать фотографию в газету или подключать сервис смс-знакомств, как было в 2000х.

Меньше времени в очередях, больше – с семьей

Смартфон и мобильный интернет взяли на себя много рутины. С их помощью мы покупаем товары, на поиск которых в оффлайн-магазинах могли потратить целый день, получаем государственные услуги и переводим средства, не выходя из дома; учимся новому, сидя не за партой, а в домашнем кресле. Теперь время, которое мы каждый день экономим с помощью сотовой связи, можно потратить на общение с семьей, друзьями и близкими.

Источник: «пресс-служба билайна»

Технологии позволяют за несколько минут заказать на дом продукты или готовые блюда, купить онлайн билеты на поезд или концерт. С помощью мобильного интернета 46% опрошенных покупают билеты, 42% «ходят за продуктами», 44% женщин обращаются к врачу онлайн. Более того, почти треть опрошенных (30%) призналась, что испытывает эмоциональный дискомфорт, если приходится совершать действия не через интернет.

Источник: «пресс-служба билайна»

Оказалось, сотовая связь не только экономит время, но и облегчает нам ношу: сначала телефоны с возможностью записи контактов позволили отказаться от записных книжек, затем смартфоны – от бумажных планеров и ежедневников. И это было только началом: сейчас, по данным опроса, треть респондентов перестала носить с собой банковские карты и кошельки, каждый четвертый – документы. Это позволяет освободить руки и меньше переживать за сохранность вещей – чем их меньше, тем проще за ними уследить.

Вопрос безопасности

Кроме обогащения общения и экономии времени сотовая связь позволяет меньше беспокоиться за тех, кто дорог. Больше не нужно дежурить у телефона, когда близкий человек отправляется в междугороднюю поездку – даже если связь есть не на всем пути, можно успокоить себя, увидев в мессенджере время предыдущего выхода в сеть. Меньше тревог мы испытываем и за детей, и пожилых родственников.

Источник: «пресс-служба билайна»

Теперь родителям стало проще узнать, где гуляет ребенок и как скоро вернется домой. Благодаря смартфону ребенку не нужно спрашивать в малознакомом месте дорогу у незнакомцев – узнать маршрут всегда можно в приложении. По результатам опроса, 58% абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребенку - вопрос его безопасности. Еще 37% считают, что смартфон необходим даже дошкольнику.

Источник: «пресс-служба билайна»

Спокойнее стало и за пожилых родственников: благодаря широкому распространению популярных мессенджеров наши бабушки и дедушки не только могут оперативно сообщить нам о своем самочувствии, но и больше общаться с внуками, родственниками и знакомыми. Почти 70% абонентов 56-65 лет согласны с тем, что смартфон необходим людям пожилого возраста для общения и безопасности.

Таким образом, надежная связь позволяет всегда знать, как дела у тех, кто дорог, общаться разными способами и тратить больше времени на близких, а не на рутинные дела. Девять из десяти опрошенных отметили, что мобильный интернет сделал жизнь проще. Это стало возможным благодаря постоянному развитию сети. Несмотря на рост использования интернет-сервисов и рост трафика, абсолютное большинство опрошенных подтвердили, что за последний год надежность мобильного интернета билайн в их городе либо выросла, либо не изменилась.

Опрос методом телефонного анкетирования проводился Единым центром исследований билайн в сентябре — октябре 2023 года среди своих абонентов, использующих смартфоны. В исследовании принимали участие 1148 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие на территории РФ.