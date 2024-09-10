Не экономить на воспоминаниях: казанцы готовы больше прочих россиян платить за фотосессии

Жители Казани готовы раскошелиться на профессиональные фотосессии. Согласно данным опроса МегаФона, приуроченного к запуску смартфонов, 18 % казанцев не возражают заплатить более 10 тысяч рублей за фотосессию (против 11 % в среднем в других регионах). Впрочем, многим для создания качественных эмоциональных снимков хватает и собственного смартфона.

Телефон уже давно стал основным инструментом создания фотоснимков. 70 % россиян используют свой смартфон как основное устройство для создания снимков: эпоха компактных камер («мыльниц») и зеркалок ушла в прошлое. Неудивительно, что именно параметры камеры, наряду с ценой и брендом, являются ключевыми при выборе смартфона. Согласно данным опроса МегаФона, треть респондентов отмечают, что обращают пристальное внимание на особенности камеры при покупке телефона.

При этом среди россиян растёт число любителей чёрно-белой фотографии. В Казани 49 % респондентов время от времени пользуются этим режимом съёмки (против 42 % в среднем в других регионах). Так, более половины участников опроса назвали такие фотографии стильными, а 72 % любят портреты в чёрно-белых тонах. 52 % выбирали их в качестве аватаров в соцсетях, а 87 % опрошенных хотели бы принять участие в фотосессии в стиле Harcourt (чёрно-белые фото с игрой света и тени, как у кинозвезд 1930-х годов).

Для многих россиян чёрно-белая фотография — это не просто способ съёмки, а средство создания эмоциональной связи с прошлым. Опрос показал, что 42 % респондентов ассоциируют чёрно-белые фотографии с ностальгией, а у 39 % они вызывают воспоминания о детстве. 30 % опрошенных отметили, что такие снимки помогают вернуться в памятные семейные моменты. Кроме того, 25 % считают, что чёрно-белая фотография создает ощущение таинственности, а 19 % ассоциируют ее с историческими хрониками или репортажами.

Как показал опрос, для съёмки чёрно-белого контента 29 % опрошенных используют изначальную настройку с таким эффектом или фильтр камеры, а 10% использовали бы чёрно-белый режим чаще при наличии интересных встроенных возможностей в смартфоне.

С развитием цифровых технологий меняется и способ хранения фотографий. Большинство респондентов (42 %) хранят снимки в галерее смартфона. Но есть среди опрошенных и те, кто не засоряет память смартфона: 34% респондентов периодически чистят её и переносят фото на ноутбук, четверть предпочитает использовать облачные хранилища (среди жителей Казани таковых больше всего — 34 %), 16 % считают самым удобным инструментом внешний диск, а 13 % — флешки.