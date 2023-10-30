Названы самые трафиковые станции казанского метро

Tele2 проанализировала активность абонентов - пассажиров «Казанского метрополитена». Жители столицы Татарстана охотно используют мобильный интернет в подземном транспорте. С начала года они скачали в подземке на 20% больше трафика, чем в прошлом году.



Самой качающей станцией Казани стала «Площадь Тукая», на нее приходится 15% от всего трафика в подземке, что связано с ее местоположением и плотным пассажиропотоком. В среднем ежемесячно пассажиры станции используют объем интернета, равный 500 часам фильмов или 200 тысячам пятиминутных песен.



Второй по активности стала станция «Проспект Победы», которую казанцы используют, чтобы добраться без пробок из спальных районов в центр города. С января по сентябрь здесь скачали 13% от общего трафика в подземке. «Проспект Победы» также оказался самой «разговорчивой» станцией. На одного абонента здесь приходится более 40 минут голосового общения по мобильному в месяц. «Проспект Победы» часто выбирают как место встречи перед поездкой в центр города или на противоположный берег Казанки.



Третье место поделили между собой сразу две станции «Суконная слобода» и «Козья слобода», за девять месяцев на их долю приходится по 10,5% от объема мобильного интернета, использованного в метро. Наименьшую активность в сети пассажиры проявляют на «Северном вокзале», где трафик не превышает 0,9%.



На сегодняшний день голосовая связь и мобильный интернет Tele2 доступны на всех одиннадцати станциях метро Казани.