Навстречу звездам: в Татарстане вырос интерес к космосу

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей республики. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в регионе стали на 20% чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайте музея-заповедника Юрия Гагарина — пользователи из Татарстана заходили на него в сотни раз чаще, чем годом ранее. Портал «Роскосмоса» стал популярнее на 33%. Помимо этого, жители региона увлеклись онлайн-трансляциями с Международной космической станции — трафик на этот ресурс вырос на 20%.

Стабильно высоким остается интерес татарстанцев и гостей республики к казанскому планетарию — за год трафик на сайте взлетел на 40%. Помимо местных жителей, ознакомится с программами на ресурс часто заходили пользователи из Санкт-Петербурга, Чувашии, Марий Эл, Пензенской, Тюменской и Ульяновской областей.

По наблюдениям аналитиков, максимальная активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в апреле, июле и августе. Повышенное внимание они связывают с Днем космонавтики, а также необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

Отметим, что интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru — в 2,3 раза. Активность на портале Центра подготовки космонавтов за 2023-й год стала выше на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.