Накопительный счет — удобный вариант для размещения свободных средств

Накопительный счет — это банковский счет, который открывается бессрочно и позволяет получать проценты от хранения денежных средств, а также дает возможность в любой момент снимать средства со счета. Владелец счета может не только в любой момент снять все накопления вместе с процентами, но и заново пополнить счет.

Какие преимущества есть у накопительного счета?

Открыв накопительный счет в Сбербанке, вы сможете:

✔ пополнять счет в любой момент и без ограничений;

✔ снимать средства в любой момент и без ограничений (в пределах остатка средств на счете);

✔ забыть о неснижаемом остатке — минимальной сумме денежных средств, которые обязательно должны находиться на счете в рамках определенного периода;

✔ получать проценты ежемесячно, если сумма не меньше 3 000 рублей и не больше 1 млн., иначе ваш процент будет ниже — 0,01%;

✔ получить больший доход благодаря капитализации процентов: проценты по счету увеличивают сумму на счете. Если не снимать средства со счета в этом месяце, в следующем месяце можно забыть о пролонгации договора: счет открывается бессрочно, поэтому в продлении договора нет необходимости;

✔ быть спокойны за свои сбережения: денежные средства на вашем счете будут застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей.

Что лучше: накопительный счет или вклад?

✔ Главным отличительным признаком накопительного счета от обычного вклада является отсутствие срочности. Накопительный счет открывается без определенных сроков, на любое время. Вы сами решаете, в какое время будете вносить свои средства или снимать их. В то же время вклады не имеют таких возможностей и не могут пополняться в любой момент;

✔ И вклад, и счет являются инструментами получения дохода, но с отличиями. Вклад открывается на определенный срок, и на всем его протяжении условия по вкладу остаются неизменными. Условия по накопительному счету могут быть пересмотрены банком в одностороннем порядке в любой момент;

✔ Накопительный счет подойдет тем клиентам, которым нужно разместить денежные средства на неопределенный срок, c возможностью оперативного вывода этих средств.

Например, вы продали машину и хотите купить квартиру, но пока находитесь в стадии поиска. В этом случае накопительный счет — отличный вариант для размещения имеющихся средств, ведь вы не знаете, когда найдете жилье для покупки.

Важно учитывать, что при закрытии счета до очередной капитализации ваша процентная ставка уменьшится до 0,01, но по депозиту это произойдет за весь срок, а по накопительному счету — только за последний месяц, поскольку капитализация по счету ежемесячная;

✔ При сравнении процентных ставок по вкладам (с возможностью снятия и пополнения) и накопительному счету, то накопительный счет, без сомнения, выигрывает. Однако, не стоит забывать, что по накопительному счету банк может изменить ставку в одностороннем порядке;

✔ Вклад подойдет тем, кто хочет получить максимальную доходность и уверен, что отложенные деньги не понадобятся ему в ближайшее время. А накопительный счет удобен тем людям, которые планируют время от времени тратить сбережения на свои нужды. Привязка к срокам получения денег отсутствует, поэтому воспользоваться накоплениями вы сможете в любое время.

Как открыть накопительный счет в Сбербанке?

Открыть накопительный счет можно в интернет-банке или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».