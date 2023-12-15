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Накануне Нового года Сбер повышает ставки по вкладам

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Клиенты Сбера теперь могут заработать на депозитах ещё больше

С 15 декабря Сбер повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки «Лучший %», а также по линейкам СберВкладов и Управляй. Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 п. п. в зависимости от вклада.

Выгоднее всего открывать депозиты на полгода. Максимальная ставка по вкладам теперь составит 16% годовых на 6 месяцев, а в премиальном сегменте – 16,5% годовых.

По многим вкладам действуют повышенные ставки для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов банка и держателей премиальных пакетов услуг.

Кроме того, с 14 декабря Сбер повысил ставки по счёту «Ежедневный %» и Накопительный счёт Премьер до 14% годовых на первые два месяца для клиентов, кто ранее не открывал данные счета. По счетам Накопительный счёт Лидер — до 15% годовых. Для клиентов, которые ранее открыли данные счета, ставка также будет увеличена на 2%.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В преддверии Нового года мы уже второй раз в течение недели повышаем ставки по сберегательным продуктам, чтобы наши клиенты могли получить более высокий доход со Сбербанком. Сейчас отличный момент, чтобы открыть вклад с хорошей доходностью, построить планы на предстоящий год и быстрее накопить средства для их воплощения в жизнь. Новые условия помогут это сделать: сегодня мы подняли ставки сразу по всей основной линейке вкладов Сбера. Максимальную ставку до 16% годовых в зависимости от вклада можно получить, если открыть его на полгода».

Подробная информация об условиях на сайте банка.

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