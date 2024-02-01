Национальная Ассоциация кулинаров России и METRO приглашают шеф-поваров и кондитеров Казани принять участие в кулинарном чемпионате Chef a la Russe

С 19 по 21 марта 2024 года в рамках выставки FOOD EXPO состоится седьмой Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. После долгого перерыва команды поваров со всей России снова получат возможность продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и выиграть возможность обучения у шефа с мировым именем.

В этом году в чемпионате примут участие 30 команд профессиональных поваров и кондитеров из разных регионов России. Подать заявку на участие может команда, состоящая из 2 поваров и 1 кондитера. Подать заявку можно на сайте чемпионата. На сегодняшний день к участию уже приглашены команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Красноярска, Новороссийска, Омска, Ялты, Иваново, Владимира, Барнаула, Геленджика, Ижевска, Чегема и других.

Фото: пресс-служба FOOD EXPO

В качестве жюри Чемпионата выступят эксперты рынка HoReCa, звезды кулинарного искусства и Национальная Ассоциация Кулинаров, такие как, Томас Гуглер– Президент WACS), Шон Смит –ЮАР (WorldChefs), Себастьян Карите – Франция (Bocuse), Джордж Костич– Сербия (WorldChefs) и другие. Чемпионат Chef a la Russe проводится под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS – WACS).

Чемпионат проводится оператором оптовой торговли METRO и Национальной Ассоциацией кулинаров России. Подробная информация о конкурсе представлена на сайте.

Фото: пресс-служба FOOD EXPO