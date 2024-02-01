Важное в РТ
· Служба новостей

Национальная Ассоциация кулинаров России и METRO приглашают шеф-поваров и кондитеров Казани принять участие в кулинарном чемпионате Chef a la Russe

Национальная Ассоциация кулинаров России и METRO приглашают шеф-поваров и кондитеров Казани принять участие в кулинарном чемпионате Chef a la Russe

Фото: пресс-служба FOOD EXPO

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KbEnU

С 19 по 21 марта 2024 года в рамках выставки FOOD EXPO состоится седьмой Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. После долгого перерыва команды поваров со всей России снова получат возможность продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и выиграть возможность обучения у шефа с мировым именем.

В этом году в чемпионате примут участие 30 команд профессиональных поваров и кондитеров из разных регионов России. Подать заявку на участие может команда, состоящая из 2 поваров и 1 кондитера. Подать заявку можно на сайте чемпионата. На сегодняшний день к участию уже приглашены команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Красноярска, Новороссийска, Омска, Ялты, Иваново, Владимира, Барнаула, Геленджика, Ижевска, Чегема и других.

Фото: пресс-служба FOOD EXPO

В качестве жюри Чемпионата выступят эксперты рынка HoReCa, звезды кулинарного искусства и Национальная Ассоциация Кулинаров, такие как, Томас Гуглер– Президент WACS), Шон Смит –ЮАР (WorldChefs), Себастьян Карите – Франция (Bocuse), Джордж Костич– Сербия (WorldChefs) и другие. Чемпионат Chef a la Russe проводится под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS – WACS).

Чемпионат проводится оператором оптовой торговли METRO и Национальной Ассоциацией кулинаров России. Подробная информация о конкурсе представлена на сайте.

Фото: пресс-служба FOOD EXPO

Реклама. ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

потравить тараканов на никулинской москва

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

юрист по каско в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

20 часов назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка

Новости Татарстана

21 час назад

Билеты на финал одного из турниров «Игр будущего» раскупили за 5 минут
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы